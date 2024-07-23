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Українці переключаються з вживаних авто на нові - найпопулярніші моделі у першому півріччі
З січня по червень 2024 року автопарк України поповнили 36,4 тис. авто з дизельними двигунами, що виявилось на 2% менше, ніж торік.
Про це повідомляє "Укравтопром".
З цієї кількості 8,1 тис. од. були новими (+34%) та 28,3 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-9%).
Отже, за даними "Укравтопрому", на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 25% продажів, проти 22% у І півріччі 2023р.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
При цьому серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин також становила 25%, що на 10 відсоткових пунктів менше, ніж торік.
Топ-5 моделей нових дизельних легковиків
1️. Renault Duster - 2564 од.;
2️. Volkswagen Touareg - 496 од.;
3️. Toyota Land Cruiser Prado - 475 од.;
4️. BMW X3 - 393 од.;
5️. Mitsubishi L200 - 351 од.
Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто
1️. Renault Megane - 2574 од.;
2️. Skoda Octavia - 2022 од.;
3️. Volkswagen Passat - 1947 од.;
4️. Nissan Qashqai - 1485 од.
5️. Volkswagen Golf - 1023 од.
Ринок авто в Україні
На українському ринку нових легковиків продовжують домінувати автомобілі, що обладнані бензиновими ДВЗ. Так, за півроку автопарк країни поповнили 14,1 тис. нових авто з бензиновими двигунами, що виявилося на 6% більше, ніж торік.
Разом з тим, у першому півріччі 2024 року в Україні зареєстровано понад 24,4 тисячі електромобілів, що на 94% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це свідчить про стрімке зростання популярності екологічного транспорту в країні.
За перше півріччя 2024 року в Україні зареєстровано 21,2 тисячі вживаних легкових автомобілів зі США, що становить 19% від усіх вживаних авто, які отримали українські номери за цей період.
Майже 36% нових легкових автомобілів, зареєстрованих в Україні в першому півріччі 2024 року, були білого кольору. Лідером серед них став Renault Duster.
Фото: ua.depositphotos.com