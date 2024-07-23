Українці переключаються з вживаних авто на нові - найпопулярніші моделі у першому півріччі

З січня по червень 2024 року автопарк України поповнили 36,4 тис. авто з дизельними двигунами, що виявилось на 2% менше, ніж торік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

З цієї кількості 8,1 тис. од. були новими (+34%) та 28,3 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-9%).

Отже, за даними "Укравтопрому", на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 25% продажів, проти 22% у І півріччі 2023р.

При цьому серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин також становила 25%, що на 10 відсоткових пунктів менше, ніж торік.

Топ-5 моделей нових дизельних легковиків

1️. Renault Duster - 2564 од.;

2️. Volkswagen Touareg - 496 од.;

3️. Toyota Land Cruiser Prado - 475 од.;

4️. BMW X3 - 393 од.;

5️. Mitsubishi L200 - 351 од.

Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто

1️. Renault Megane - 2574 од.;

2️. Skoda Octavia - 2022 од.;

3️. Volkswagen Passat - 1947 од.;

4️. Nissan Qashqai - 1485 од.

5️. Volkswagen Golf - 1023 од.

Ринок авто в Україні

На українському ринку нових легковиків продовжують домінувати автомобілі, що обладнані бензиновими ДВЗ. Так, за півроку автопарк країни поповнили 14,1 тис. нових авто з бензиновими двигунами, що виявилося на 6% більше, ніж торік.

Разом з тим, у першому півріччі 2024 року в Україні зареєстровано понад 24,4 тисячі електромобілів, що на 94% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це свідчить про стрімке зростання популярності екологічного транспорту в країні.

За перше півріччя 2024 року в Україні зареєстровано 21,2 тисячі вживаних легкових автомобілів зі США, що становить 19% від усіх вживаних авто, які отримали українські номери за цей період.

Майже 36% нових легкових автомобілів, зареєстрованих в Україні в першому півріччі 2024 року, були білого кольору. Лідером серед них став Renault Duster.

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