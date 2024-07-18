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Попит на вживані авто зі США в Україні подвоївся: найпопулярніші моделі
За перше півріччя 2024 року в Україні зареєстровано 21,2 тисячі вживаних легкових автомобілів зі США, що становить 19% від усіх вживаних авто, які отримали українські номери за цей період.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Порівняно з аналогічним періодом минулого року, попит на вживані американські авто зріс удвічі.
Найбільшу частку серед них займають автомобілі з бензиновими двигунами (47%), далі йдуть електромобілі (34%), гібриди та авто з ГБО (по 7%), решту складають дизельні авто.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Які моделі найпопулярніші
Топ-5 найпопулярніших моделей:
- Tesla Model 3 - 2330 од.
- Tesla Model Y - 1770 од.
- Ford Escape - 1437 од.
- Jeep Cherokee - 1346 од.
- Volkswagen Passat - 1271 од.
Середній вік вживаних автомобілів зі США, що поповнили український автопарк у цьому році, становить 6 років.
З яких країн найчастіше завозять авто в Україну
З початку року в Україну було імпортовано 118,1 тис. легкових автомобілів (вживаних та нових). Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 23,6 тис. авто.
Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.
До топ-10 країн постачальників легкових авто входять: Німеччина - 23608 од. США - 19289 од., Китай - 12044 од., Японія - 12009 од., Корея - 6170 од., Франція - 5900 од., Словаччина - 5878 од., Мексика - 5240 од., Великобританія - 5149 од., Чехія - 5071 од.
Додамо, з січня по квітень 2024 року в Україну було імпортовано 133 908 автотранспортних засобів (нових та вживаних). Загальна митна вартість ввезеного автотранспорту склала майже $2,1 млрд.
Найбільша частка в цьому імпорті належить легковим автомобілям, яких було ввезено 118100 од. На другому місці вантажні авто – 15181 од. ($460,3 млн).
Джерело фото: ua.depositphotos.com