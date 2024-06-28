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З яких країн найчастіше завозять авто в Україну
За даними Держстату, за чотири місяці з початку року в Україну було імпортовано 118,1 тис. легкових автомобілів (вживаних та нових). Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 23,6 тис. авто.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що загальна митна вартість завезених авто становила понад $1млрд 544 млн.
Як зауважують в "Укравтопромі", найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 23,6 тис. авто.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.
ТОП-10 країн постачальників легкових авто:
1.Німеччина - 23608 од.;
2. США - 19289 од.;
3. Китай - 12044 од.;
4. Японія - 12009 од.;
5. Корея - 6170 од.;
6. Франція - 5900 од.;
7. Словаччина - 5878 од.;
8.Мексика - 5240 од.;
9.Великобританія - 5149 од.;
10.Чехія - 5071 од.
Україна в січні-квітні імпортувала автотранспорту на понад $2 мільярди
За даними Держстату, з січня по квітень 2024 року в Україну було імпортовано 133 908 автотранспортних засобів (нових та вживаних). Загальна митна вартість ввезеного автотранспорту склала майже $2,1 млрд.
Найбільша частка в цьому імпорті належить легковим автомобілям, яких було ввезено 118100 од.
На другому місці вантажні авто – 15181 од. ($460,3 млн).
Автотранспортних засобів спеціального призначення (автокрани, автобетономішалки, евакуатори і т.п.) ввезено 325 од. на $53 млн.
Імпорт автобусів за той самий період становив 302 од. ($14,6 млн).