З яких країн найчастіше завозять авто в Україну

За даними Держстату, за чотири місяці з початку року в Україну було імпортовано 118,1 тис. легкових автомобілів (вживаних та нових). Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 23,6 тис. авто.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що загальна митна вартість завезених авто становила понад $1млрд 544 млн.

Як зауважують в "Укравтопромі", найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 23,6 тис. авто.

Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

ТОП-10 країн постачальників легкових авто:

1.Німеччина - 23608 од.;

2. США - 19289 од.;

3. Китай - 12044 од.;

4. Японія - 12009 од.;

5. Корея - 6170 од.;

6. Франція - 5900 од.;

7. Словаччина - 5878 од.;

8.Мексика - 5240 од.;

9.Великобританія - 5149 од.;

10.Чехія - 5071 од.

Україна в січні-квітні імпортувала автотранспорту на понад $2 мільярди

За даними Держстату, з січня по квітень 2024 року в Україну було імпортовано 133 908 автотранспортних засобів (нових та вживаних). Загальна митна вартість ввезеного автотранспорту склала майже $2,1 млрд.

Найбільша частка в цьому імпорті належить легковим автомобілям, яких було ввезено 118100 од.

На другому місці вантажні авто – 15181 од. ($460,3 млн).

Автотранспортних засобів спеціального призначення (автокрани, автобетономішалки, евакуатори і т.п.) ввезено 325 од. на $53 млн.

Імпорт автобусів за той самий період становив 302 од. ($14,6 млн).