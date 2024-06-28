Из каких стран чаще всего завозят авто в Украину

По данным Госстата, за четыре месяца с начала года в Украину было импортировано 118,1 тыс. легковых автомобилей (подержанных и новых). Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 23,6 тысяч авто.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что общая таможенная стоимость ввезенных авто составила более $1 млрд 544 млн.

Как отмечают в "Укравтопроме", крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 23,6 тыс. авто.

Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.

ТОП-10 стран поставщиков легковых автомобилей:

1.Германия – 23608 ед.;

2. США – 19289 ед.;

3. Китай – 12044 ед.;

4. Япония – 12009 ед.;

5. Корея – 6170 ед.;

6. Франция – 5900 ед.;

7. Словакия – 5878 ед.;

8.Мексика – 5240 ед.;

9.Великобритания – 5149 ед.;

10. Чехия – 5071 ед.

Украина в январе-апреле импортировала автотранспорта более чем на $2 миллиарда

По данным Госстата, с января по апрель 2024 года в Украину было импортировано 133 908 автотранспортных средств (новых и подержанных). Общая таможенная стоимость ввезенного автотранспорта составила около $2,1 млрд.

Наибольшая доля в этом импорте принадлежит легковым автомобилям, ввезенным 118100 ед.

На втором месте грузовые авто – 15181 ед. ($460,3 млн).

Автотранспортных средств специального назначения (автокраны, автобетономешалки, эвакуаторы и т.п.) ввезено 325 ед. на $53 млн.

Импорт автобусов за тот же период составил 302 ед. ($14,6 млн).