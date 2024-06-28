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Из каких стран чаще всего завозят авто в Украину
По данным Госстата, за четыре месяца с начала года в Украину было импортировано 118,1 тыс. легковых автомобилей (подержанных и новых). Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 23,6 тысяч авто.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что общая таможенная стоимость ввезенных авто составила более $1 млрд 544 млн.
Как отмечают в "Укравтопроме", крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 23,6 тыс. авто.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.
ТОП-10 стран поставщиков легковых автомобилей:
1.Германия – 23608 ед.;
2. США – 19289 ед.;
3. Китай – 12044 ед.;
4. Япония – 12009 ед.;
5. Корея – 6170 ед.;
6. Франция – 5900 ед.;
7. Словакия – 5878 ед.;
8.Мексика – 5240 ед.;
9.Великобритания – 5149 ед.;
10. Чехия – 5071 ед.
Украина в январе-апреле импортировала автотранспорта более чем на $2 миллиарда
По данным Госстата, с января по апрель 2024 года в Украину было импортировано 133 908 автотранспортных средств (новых и подержанных). Общая таможенная стоимость ввезенного автотранспорта составила около $2,1 млрд.
Наибольшая доля в этом импорте принадлежит легковым автомобилям, ввезенным 118100 ед.
На втором месте грузовые авто – 15181 ед. ($460,3 млн).
Автотранспортных средств специального назначения (автокраны, автобетономешалки, эвакуаторы и т.п.) ввезено 325 ед. на $53 млн.
Импорт автобусов за тот же период составил 302 ед. ($14,6 млн).