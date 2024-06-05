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В Украине выросли продажи новых грузовиков
В течение мая на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и специальные) было реализовано 1127 автомобилей.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по сравнению с маем прошлого года, регистрации в этом сегменте авторынка увеличились на 18%.
По отношению к предыдущему месяцу потребительская активность увеличилась на 7%.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Лучший результат месяца продемонстрировала марка Renault, завершив месяц с показателем – 305 зарегистрированных машин.
Второе место завоевал Citroen, реализовав 115 грузовиков.
На третьем месте оказался MAN – 92 ед.
Четвертый результат у Ford – 86 ед.
Замыкает ТОП-5 рынка новых коммерческих автомобилей Iveco – 53 ед.
Как сообщают в "Укравтопроме", всего с начала года украинский парк грузовых и специальных автомобилей пополнили более 5 тыс. новых машин, что на 22% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Грузовой автопарк Украины
По данным Государственной службы статистики Украины, в первом квартале 2024 года в Украину было импортировано почти 10,8 тысячи грузовых автомобилей. Общая таможенная стоимость импортируемых грузовиков составила более 331,3 миллионов долларов США.
Из этого количества новых грузовых авто было импортировано около 4,8 тысяч единиц, а подержанных - почти 6 тысяч единиц.
Крупнейшим поставщиком грузовиков в Украину в указанный период была Польша, откуда было ввезено почти 2,2 тысячи автомобилей.
Источник фото: ua.depositphotos.com