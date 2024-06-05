В Україні зросли продажі нових вантажівок

Впродовж травня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціальні) було реалізовано 1127 авто.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з торішнім травнем, реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшились на 18%.

Відносно результату попереднього місяця споживча активність збільшилась на 7%.

Найкращий результат місяця продемонструвала марка Renault, завершивши місяць з показником – 305 зареєстрованих машин.

Друге місце здобув Citroen, реалізувавши 115 вантажівок.

На третьому місці опинився MAN - 92 од.

Четвертий результат у Ford – 86 од.

Замикає ТОП-5 ринку нових комерційних авто Iveco – 53 од.

Як повідомляють в "Укравтопромі", всього з початку року український парк вантажних та спеціальних автомобілів поповнили понад 5 тис. нових машин, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Вантажний автопарк України

За даними Державної служби статистики України, у першому кварталі 2024 року в Україну було імпортовано майже 10,8 тисяч вантажних автомобілів. Загальна митна вартість імпортованих вантажівок становила понад 331,3 мільйона доларів США.

З цієї кількості нових вантажних авто було імпортовано близько 4,8 тисячі одиниць, а вживаних - майже 6 тисяч одиниць.

Найбільшим постачальником вантажівок до України в зазначений період була Польща, звідки було ввезено майже 2,2 тисячі автомобілів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com