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Украина в январе-апреле импортировала автотранспорта на более чем $2 миллиарда
По данным Госстата, с января по апрель 2024 года в Украину было импортировано 133 908 автотранспортных средств (новых и подержанных). Общая таможенная стоимость ввезенного автотранспорта составила около $2,1 млрд.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что наибольшая доля в этом импорте принадлежит легковым автомобилям, которых было ввезено 118100 ед., на сумму свыше $1,5 млрд.
На втором месте грузовые автомобили – 15181 ед. ($460,3 млн).Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Автотранспортных средств специального назначения (автокраны, автобетономешалки, эвакуаторы и т.п.) ввезено 325 ед. на $53 млн.
Импорт автобусов за тот же период составил 302 ед. ($14,6 млн).
Заметим, по данным Госстата, крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 17 тыс. авто.
Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.
Рынок автомобилей в Украине.
В течение мая в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что оказалось на 8% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.
Лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом получил кроссовер TOYOTA RAV-4.
В мае украинский автопарк пополнили 4113 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно мая прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%.
В мае крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.