Спрос на электрокары среди украинцев вырос в 2,1 раза: чаще всего покупают Tesla

Несмотря на отключение света, спрос на электрокары среди украинцев вырос в 2,1 раза за год. Рекордные 20,8 тысячи электроавто ввезли в Украину за 5 месяцев 2024 года.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

По данным аналитиков, количество электроавто растет из года в год. Так, в этом году ввезли рекордное количество таких машин – 20 785.

"Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда было ввезено 9736 электрокаров", - отмечают в "Опендатабот".

Самые популярные модели

В общей сложности на электроавто приходится 12,9% от общего количества импортируемых автомобилей.

Среди всех электрокаров наибольшим спросом у украинцев пользуется TESLA - 4 742 автомобиля. На втором месте – VOLKSWAGEN: 3194 электроавто, а замыкает тройку лидеров NISSAN – 3034 электрокара.

Самыми востребованными моделями стали NISSAN LEAF, TESLA MODEL 3 и VOLKSWAGEN ID.4.

Регионы-лидеры по регистрациям электромобилей

Лидером среди регионов по ввозу электрокаров стала Львовщина - 13,5%, за ней следуют Киев (13,1%) и Одесская область (9,3%).

Напомним, по данным Укравтопрома, в мае украинский автопарк пополнили 4113 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к маю прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%. Самым популярным электромобилем был Volkswagen ID.4.

Источник фото: ua.depositphotos.com