Попит на електрокари серед українців виріс у 2,1 рази: найчастіше купують Tesla

Попри відключення світла, попит на електрокари серед українців виріс у 2,1 рази за рік. Рекордні 20,8 тисяч електроавто ввезли в Україну за 5 місяців 2024 року.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

За даними аналітиків, кількість електроавто зростає рік до року. Так, цьогоріч ввезли рекордну кількість таких машин — 20 785.

"Це у 2,1 рази більше, ніж за аналогічний період 2023 року, коли було ввезено 9 736 електрокарів", - зауважують в "Опендатабот".

Найпопулярніші моделі

Загалом на електроавто припадає 12,9% від загальної кількості імпортованих автівок.

Серед усіх електрокарів найбільшим попитом в українців користується TESLA — 4 742 автівки. На другому місці — VOLKSWAGEN: 3 194 електроавто, а замикає трійку лідерів NISSAN — 3 034 електрокари.

Найзатребуванішими моделями серед «електричок» стали NISSAN LEAF, TESLA MODEL 3 та VOLKSWAGEN ID.4.

Регіони-лідери з реєстрацій електромобілів

Лідером серед регіонів з ввезення електрокарів стала Львівщина — 13,5%, за нею йдуть Київ (13,1%) та Одеська область (9,3%).

Нагадаємо, за даними "Укравтопрому", у травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%. Найпопулярнішим електромобілем був VOLKSWAGEN ID.4.

Джерело фото: ua.depositphotos.com