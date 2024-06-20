Ferrari планує випустити свій перший електромобіль

Італійська автовиробник класу люкс Ferrari наприкінці 2025 року планує випустити свій перший електромобіль. Його вартість складатиме щонайменше 535 000 доларів.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це інформує Reuters.

Зазначається, що автовиробник готується до відкриття заводу у північному італійському місті Маранелла, який може збільшити серійне виробництво на третину.

Там планують збудувати додаткову лінію складання транспортних засобів і хочуть виготовляти бензинові та гібридні автомобілі, а також нові електрокари та компоненти до авто.

Очікувана потужність заводу - до 20 тис автомобілів на рік.

Завод буде повністю введений в експлуатацію через три-чотири місяці.

За словами джерела агентства, перший електромобіль Ferrari коштуватиме щонайменше 500 тисяч євро.

Таку ціну планують навіть попри те, що конкуренти на масовому ринку скорочують вартість на електромобілі внаслідок падіння попиту, вказує видання.

Вартість авто перевищує середню ціну продажу близько 350 000 євро. Втім, вона може бути більшою, адже не включає додаткові функції та індивідуальні особливості, які можуть збільшити її на 15-20%.

Конкурент Ferrari — Lamborghini — планує почати продавати свою першу модель електромобіля у 2028 році.

Раніше китайський технологічний гігант Xiaomi заявив про старт продажів своїх перших електромобілів. Xiaomi вдалося зробити електромобіль дешевшим - Model S у Китаї коштує майже 700 000 юанів (приблизно $97 000), Porsche Taycan Turbo - 898 000 юанів ($124 000).

Нагадаємо, автовиробник електромобілів Tesla не буде запускати оновлену Model Y цього року, оскільки стикається зі зниженням попиту споживачів, які все частіше обираютю дешевші моделі, виготовлені в Китаї.