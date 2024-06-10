Tesla не випустить оновлену модель електромобіля Model Y у цьому році: що сталося

Автовиробник електромобілів Tesla не буде запускати оновлену Model Y цього року, оскільки стикається зі зниженням попиту споживачів, які все частіше обираютю дешевші моделі, виготовлені в Китаї.

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Про це пише Reuters.

"Цього року не буде оновленої моделі Y", — заявив виконавчий директор Tesla Ілон Маск, додавши, що компанія постійно вдосконалює свої автомобілі, "тому навіть машина, яка на 6 місяців новіша, буде трохи кращою".

Минулого року повідомлялося, що Tesla готує модернізацію виробництва Model Y з метою почати виробництво в 2024 році.

Як зауважує Reuters, Tesla повільно оновлювала свої застарілі моделі, оскільки високі відсоткові ставки підірвали апетит споживачів до дорогих товарів, тоді як конкуренти в Китаї, найбільшому автомобільному ринку світу, випускають дешевші моделі.

Крім того, глобальні поставки автомобілів Tesla впали в першому кварталі вперше за майже чотири роки.

Раніше Ілон Маск заявив, що модель Y Standard Range із заднім приводом стандартного діапазону, який до цього часу обмежувався запасом ходу в 260 миль (418 км), насправді має додаткові 60 миль (96 км). Власники автомобілів зможуть збільшити запас ходу за окрему плату.

Попит на електромобілі Tesla падає через негативне ставлення до Ілона Маска

2 квітня компанія Tesla мільярдера Ілона Маска повідомила про обсяги поставок у І кварталі, які не виправдали очікувань інвесторів. Після публікації звіту акції компанії впали на 5,2%, знизивши ринкову вартість виробника електромобілів на $30 млрд.

Ряди потенційних покупців електромобілів Tesla в Сполучених Штатах скорочуються через погіршення репутації засновника компанія мільярдера Ілона Маска.

Індекс, який вимірює готовність клієнтів купити автомобіль Tesla у лютому 2024 року впав до 31%, хоча ще два роки тому, у листопаді 2021-го, він був на рівні 70%.

У той же час аналогічний індекс для Mercedes, BMW і Audi знаходиться на рівні 44-47%.

Наразі найбільший у світі автовиробник компанія Tesla планує звільнити понад 10% співробітників в усьому світі, оскільки бореться з падінням продажів і загостренням цінової війни на електромобілі. Загалом, у компанії налічується 140 473 працівників у всьому світі.