Tesla втратила близько $30 млрд ринкової вартості: що сталося

2 квітня компанія Tesla мільярдера Ілона Маска повідомила про обсяги поставок у І кварталі, які не виправдали очікувань інвесторів. Після публікації звіту акції компанії впали на 5,2%, знизивши ринкову вартість виробника електромобілів на $30 млрд.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Tesla вперше за майже чотири роки повідомила про зниження квартальних поставок.

Так, з січня по березень Tesla поставила 386810 авто. (-8,5%).

Після цього акції очолюваної Ілоном Маском компанії впали на 5,2% до $166,08, втративши близько $30 млрд ринкової вартості. З початку 2024 року акції впали приблизно на 33%.

Востаннє автовиробник зафіксував падіння продажів у другому кварталі 2020 року, коли пандемія COVID-19 змусила Tesla припинити виробництво.

Після багатьох років стрімкого зростання продажів, яке допомогло перетворити Tesla на найдорожчого автовиробника у світі, компанія готується до зниження поставок у 2024 році.

Проблема продажів Tesla має не одну причину, кажуть аналітики ринку та підкреслюють дві основні.

По-перше, виробник електромобілів повільно оновлював свої застарілі моделі, оскільки високі відсоткові ставки знизили апетит споживачів до дорогоцінних товарів, а конкуренти в Китаї, найбільшому автомобільному ринку світу, випускають дешевші моделі. По-друге, суттєве падіння вартості перепродажу електромобілів Tesla, через цінові війни на ринку нових електромобілів.

Tesla випустила на 46 000 автомобілів більше, ніж продала в першому кварталі, що свідчить про зниження попиту, кажуть аналітики.

Попит на електромобілі Tesla падає через негативне відношення до Ілона Маска

Ряди потенційних покупців електромобілів Tesla в Сполучених Штатах скорочуються через погіршення репутації засновника компанія мільярдера Ілона Маска.

Індекс, який вимірює готовність клієнтів купити автомобіль Tesla у лютому 2024 року впав до 31%, хоча ще два роки тому, у листопаді 2021-го, він був на рівні 70%.

У той же час аналогічний індекс для Mercedes, BMW і Audi знаходиться на рівні 44-47%.