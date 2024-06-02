Tesla відкличе понад 125 тисяч авто через несправність системи безпеки

Компанія Tesla відкликає 125 227 автомобілів у США через несправність у системі попередження про непристебнуті ремені безпеки, яка може збільшити ризик отримання травм при зіткненні.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що згідно із заявою Національного управління безпеки дорожнього руху США, транспортні засоби Tesla не відповідають федеральним вимогам безпеки, оскільки їхня світлова сигналізація та звуковий сигнал ременів безпеки можуть не активуватися, коли водій відстібає ремінь безпеки.

Видання пише, що відкликання стосується деяких автомобілів Model S 2012–2024 років, Model X 2015–2024 років, Model 3 2017–2023 років та Model Y 2020–2023 років.

Зазначається, що Tesla випустить бездротове оновлення програмного забезпечення для усунення цієї проблеми, розгортання якого очікується у червні.

Варто зазначити, що у лютому 2023 року Tesla відкликала близько 362 000 електрокарів. Це пов'язано з тим, що програмне забезпечення повного автопілота могло спричинити аварію.

У травні того ж року Tesla відкликала 1 104 622 авто, які були виготовлені в Китаї, або ввезені в Піднебесну. Йдеться про ввезені Model S та Model X, а також Model Y та Model 3 місцевого виробництва, які випущені з 12 січня 2019 року по 24 квітня 2023 року.

У грудні Tesla відкликала більш як два мільйони електромобілів через те, що власники машин неправильно користувалися функцією автопілота.

Фото: ua.depositphotos.com