Tesla отзовет более 125 тысяч авто из-за неисправности системы безопасности

Компания Tesla отзывает 125 227 автомобилей в США из-за неисправности в системе предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности, которые могут увеличить риск получения травм при столкновении.

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Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению Национального управления безопасности дорожного движения США, транспортные средства Tesla не отвечают федеральным требованиям безопасности, поскольку их световая сигнализация и звуковой сигнал ремней безопасности могут не активироваться, когда водитель отстегивает ремень безопасности.

Издание пишет, что отклик касается некоторых автомобилей Model S 2012–2024 годов, Model X 2015–2024 годов, Model 3 2017–2023 годов и Model Y 2020–2023 годов.

Отмечается, что Tesla выпустит беспроводное обновление программного обеспечения для устранения проблемы, развертывание которой ожидается в июне.

Стоит отметить, что в феврале 2023 года Tesla отозвала около 362 000 электрокаров. Это связано с тем, что программное обеспечение полного автопилота могло привести к аварии.

В мае того же года Tesla отозвала 1 104 622 авто, которые были изготовлены в Китае, или ввезены в Поднебесную. Речь идет о ввезенных Model S и Model X, а также Model Y и Model 3 местного производства, выпущенных с 12 января 2019 по 24 апреля 2023 года.

В декабре Tesla отозвала более двух миллионов электромобилей из-за того, что владельцы машин неправильно пользовались функцией автопилота.

Фото: ua.depositphotos.com