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Tesla объявила об отзыве более 2 млн своих электромобилей
Автомобильный гигант Tesla миллиардера Илона Маска отзовет более двух миллионов электромобилей из-за того, что владельцы машин неправильно пользовались функцией автопилота.
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что Tesla отзывает почти 2 миллиона своих автомобилей после двухлетнего расследования Национальным управлением безопасности дорожного движения США (NHTSA) около 1000 аварий из-за проблем с автопилотом.
Согласно обнародованным данным, автопилот в электромобилях Tesla может работать некорректно.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Всего в обновлении нуждаются в 2,03 млн автомобилей Model S, X, 3 и Y, начиная с 2012 года выпуска.
NHTSA заявила, что система автопилота может дать водителям ошибочное чувство безопасности, и ею легко злоупотреблять в определенных опасных ситуациях, когда технология Tesla может оказаться не в состоянии безопасно управлять электромобилем.
Как говорится в прессрелизе Tesla, компания обновит программное обеспечение, чтобы водители оставались внимательными за рулем.
В Tesla также уточнили, что отзыв, который коснется электромобилей в США и Канаде, не потребует посещения дилерских центров. Необходимое обновление будет установлено дистанционно.
Напомним, в мае Tesla отозвала 1 104 622 авто, изготовленных в Китае, или ввезенных в Поднебесную. Речь идет о ввозе Model S и Model X, а также Model Y и Model 3 местного производства, выпущенных с 12 января 2019 по 24 апреля 2023 года.
А в июле Tesla представила для рынка США более дешевые варианты своего седана Model S и кроссовера Model X с меньшим запасом хода. Они стоят 78490 и 88490 долларов соответственно.