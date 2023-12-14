Tesla объявила об отзыве более 2 млн своих электромобилей

Автомобильный гигант Tesla миллиардера Илона Маска отзовет более двух миллионов электромобилей из-за того, что владельцы машин неправильно пользовались функцией автопилота.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Tesla отзывает почти 2 миллиона своих автомобилей после двухлетнего расследования Национальным управлением безопасности дорожного движения США (NHTSA) около 1000 аварий из-за проблем с автопилотом.

Согласно обнародованным данным, автопилот в электромобилях Tesla может работать некорректно.

Всего в обновлении нуждаются в 2,03 млн автомобилей Model S, X, 3 и Y, начиная с 2012 года выпуска.

NHTSA заявила, что система автопилота может дать водителям ошибочное чувство безопасности, и ею легко злоупотреблять в определенных опасных ситуациях, когда технология Tesla может оказаться не в состоянии безопасно управлять электромобилем.

Как говорится в прессрелизе Tesla, компания обновит программное обеспечение, чтобы водители оставались внимательными за рулем.

В Tesla также уточнили, что отзыв, который коснется электромобилей в США и Канаде, не потребует посещения дилерских центров. Необходимое обновление будет установлено дистанционно.

Напомним, в мае Tesla отозвала 1 104 622 авто, изготовленных в Китае, или ввезенных в Поднебесную. Речь идет о ввозе Model S и Model X, а также Model Y и Model 3 местного производства, выпущенных с 12 января 2019 по 24 апреля 2023 года.

А в июле Tesla представила для рынка США более дешевые варианты своего седана Model S и кроссовера Model X с меньшим запасом хода. Они стоят 78490 и 88490 долларов соответственно.