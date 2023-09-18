Эрдоган просит Маска построить в Турции завод Tesla

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 сентября обратился с просьбой к генеральному директору Tesla Илону Маску построить завод по производству электромобилей в Турции.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что разговор Эрдогана с Маском произошел во время встречи в Турецком доме, в небоскребе ООН в Нью-Йорке.

Эрдоган находится в США для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Tesla не ответила на запросы о комментариях.

Как пишет издание, в августе Tesla выразила заинтересованность в строительстве завода в Индии, который производил бы недорогие электромобили.

Сейчас Tesla имеет шесть заводов и строит седьмой в Мексике на севере штата Нуэво-Леон, что является частью стратегии производителя электромобилей к расширению своего бизнеса.

Кроме того, Tesla ведет переговоры с руководством регионального правительства испанской Валенсии по инвестированию в автомобильную сферу.

В мае Маск заявил, что автопроизводитель, вероятно, выберет место для нового завода до конца этого года.

В этом году акции Tesla выросли на 123%, а в субботу автопроизводитель заявил, что выпустил свой 5-миллионный автомобиль.

Напомним, компания Tesla за апрель – июнь 2023 года продала 466 тыс. машин по всему миру, что является рекордом квартальных продаж для компании.