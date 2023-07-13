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Вироблятиме 500 000 автомобілів: Tesla планує побудувати в Індії новий завод
Американський виробник електромобілів Tesla почала переговори з урядом Індії щодо створення в країні автомобільного заводу з річною потужністю до 500 000 електромобілів. Ціни на авто, які будуть виготовлені на майбутньому, заводі стартуватимуть від $24 400.
Про це повідомляє Reuters
У звіті, на який посилається видання, йдеться про те, що компанія також розглядає можливість використання Індії як експортної бази, оскільки вона планує постачати автомобілі до країн Індо-Тихоокеанського регіону.
Минулого року Tesla вже піднімала цю тему, але тоді переговори зайшли в глухий кут, а уряд Індії відмовився погодитися на зниження податків на імпорт автомобілів, які в країні можуть досягати 100%.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Відновлюючи спроби вийти на внутрішній ринок Індії, Tesla провела в травні обговорення з офіційними особами про стимули, які пропонує уряд для виробництва автомобілів і акумуляторів, пише Reuters.
На зустрічі з Маском минулого місяця прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді спонукав виробника автомобілів зробити значні інвестиції в країні.
Індія має потужний потенціал сталого енергетичного майбутнього, включаючи сонячну енергію, стаціонарні акумуляторні батареї та електромобілі, сказав Маск після зустрічі з Моді, додавши, що він сподівається запровадити в країні супутниковий інтернет-сервіс Starlink від SpaceX.
Компанія Tesla за квітень - червень 2023 продала 466 тис. машин по всьому світу, що є рекордом квартальних продажів для компанії. Постачання авто склало на 83% більше, ніж рік тому, і на 10% більше, ніж у І кварталі. Причиною стрімкого росту продажів стали значні значні знижки на електромобілі.