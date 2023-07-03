Tesla встановила рекорд з продажу електромобілів

Американський виробник електромобілів Tesla бізнесмена Ілона Маска за квітень - червень 2023 продав 466 тис. машин по всьому світу, що є рекордом квартальних продажів для компанії.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що постачання авто на 83% більше, ніж рік тому, і на 10% більше, ніж у І кварталі. Причиною стрімкого росту продажів стали значні значні знижки на електромобілі.

За квітень-червень Tesla відвантажила клієнтам 466 140 електромобілів проти 254 695 торік.

Компанії також вдалося скоротити розрив між виробництвом і постачанням — показник, за яким пильно стежать аналітики — до 13 560 одиниць у другому кварталі. У першому кварталі вона виробила майже на 18 000 автомобілів більше, ніж поставила клієнтам.

Як результати продажів вплинуть на прибуток компанії, стане відомо 19 липня, коли Tesla опублікує фінзвітність за II квартал. У I кварталі операційна маржа (відсоткове співвідношення між операційним прибутком та виручкою) Tesla скоротилася до 11,4% порівняно з 19,2% за аналогічний період минулого року, але вона все ще залишається вищою, ніж у багатьох інших автовиробників.

Як пише видання, з початку січня стартові ціни на електромобілі компанії в США впали на 14-28%, залежно від моделі. У квітні подешевшали авто Model S та Model X на $5 тис. , а Model 3 та кросовери Model Y - приблизно на 20%.

Раніше засновник Tesla Ілон Маск говорив, що компанія готова знизити прибуток та ціни на електромобілі заради підвищення частки ринку. Деякі інвестори були стурбовані цією заявою, оскільки від вищезгаданої стратегії відмовилися багато конкурентів Tesla кілька років тому.

"Але щоб стимулювати попит, Tesla використовувала цілу низку рекламних тактик – від прямого зниження цін, що є незвичайним для автомобільного бізнесу, до більш традиційних методів, таких як знижки та подарунки", - зауважує видання.

За перші шість місяців року компанія виробила понад 920 тис. легкових автомобілів та позашляховиків, поставивши собі за амбітну мету випустити 1,8 млн машин у 2023 році. Минулого року компанія відкрила один завод у Техасі, а інший – у Німеччині, щоб випускати більше автомобілів.

За січень – червень 2023 року ціни на акції Tesla зросли більш ніж удвічі, завершивши минулий місяць на рівні 261,77 долара за акцію.

Зауважимо, у червні ринкова капіталізація Tesla зросла на $ 240 млрд за 13 днів. Це більше, ніж повна вартість японського виробника Toyota.

Нагадаємо, Tesla розглядає можливість інвестування в автомобільну сферу Іспанії і веде перемовини з керівництвом регіонального уряду іспанської Валенсії.

Також Tesla запропонувала створити в Індії завод з виробництва електромобілів. Ця пропозиція надійшла після того, як Індія відмовилася знизити імпортний податок на автомобілі, який може досягати 100%.