Tesla установила рекорд по продажам электромобилей

Американский производитель электромобилей Tesla бизнесмена Илона Маска за апрель – июнь 2023 года продал 466 тыс. машин по всему миру, что является рекордом квартальных продаж для компании.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что поставка авто на 83% больше, чем год назад, и на 10% больше, чем в I квартале. Причиной стремительного роста продаж стали значительные скидки на электромобили.

За апрель-июнь Tesla отгрузила клиентам 466 140 электромобилей против 254 695 в прошлом году.

Компании также удалось сократить разрыв между производством и поставкой – показатель, за которым пристально следят аналитики – до 13 560 единиц во втором квартале. В первом квартале она произвела почти на 18 тысяч автомобилей больше, чем поставила клиентам.

Как результаты продаж окажут влияние на прибыль компании, станет известно 19 июля, когда Tesla опубликует финотчетность за II квартал. В I квартале операционная маржа (процентное соотношение между операционной прибылью и выручкой) Tesla сократилась до 11,4% по сравнению с 19,2% за аналогичный период прошлого года, но она все еще остается выше, чем у многих других автопроизводителей.

Как пишет издание, с начала января стартовые цены на электромобили компании в США упали на 14-28%, в зависимости от модели. В апреле подешевели автомобили Model S и Model X на $5 тыс., а Model 3 и кроссоверы Model Y - примерно на 20%.

Ранее основатель Tesla Илон Маск говорил, что компания готова снизить прибыль и цены на электромобили ради повышения доли рынка. Некоторые инвесторы были озабочены этим заявлением, поскольку от вышеупомянутой стратегии отказались многие конкуренты Tesla несколько лет назад.

"Но чтобы стимулировать спрос, Tesla использовала целый ряд рекламных тактик – от прямого снижения цен, что необычно для автомобильного бизнеса, до более традиционных методов, таких как скидки и подарки", - отмечает издание.

За первые шесть месяцев года компания произвела более 920 тыс. легковых автомобилей и внедорожников, задавшись амбициозной целью выпустить 1,8 млн машин в 2023 году. В прошлом году компания открыла один завод в Техасе, а другой – в Германии, чтобы выпускать больше автомобилей.

За январь-июнь 2023 года цены на акции Tesla выросли более чем вдвое, завершив прошлый месяц на уровне 261,77 доллара за акцию.

Заметим, в июне рыночная капитализация Tesla выросла на $240 млрд за 13 дней. Это больше, чем полная стоимость японского производителя Toyota.

Напомним, Tesla рассматривает возможность инвестирования в автомобильную сферу Испании и ведет переговоры с руководством регионального правительства испанской Валенсии.

Также Tesla предложила создать в Индии завод по производству электромобилей. Это предложение поступило после того, как Индия отказалась снизить импортный налог на автомобили, который может достигать 100%.