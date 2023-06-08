Tesla розглядає можливість інвестування в автомобільну сферу Іспанії, – Reuters

Американська компанія Tesla веде перемовини з керівництвом регіонального уряду іспанської Валенсії щодо інвестування в автомобільну сферу. Про це повідомляє Reuters із посиланнням на джерело, близьке до перемовин.

Речник регіонального уряду Валенсії повідомив агентству, що з невстановленою компанією проводилися зустрічі та розмови про "великі інвестиції в автомобільну промисловість", однак він відмовився надати додаткові подробиці, посилаючись на конфіденційність перемовин.

Інший співрозмовник журналістів підтвердив, що йдеться про компанію Tesla. За даними іспанської газети Cinco Dias, інвестицією буде автомобільний завод, а її розмір може сягнути 4,5 млрд євро.

У своїй заяві уряд Валенсії спростував наявність угоди з Tesla. Сам автовиробник не відразу відповів на запит про коментарі, а центральний уряд Іспанії відмовився від коментарів.

Як пише Reuters, Іспанія є другим за величиною виробником автомобілів у Європі. Країна використовує фонди Європейського Союзу для відновлення після COVID-пандемії, щоб залучити автовиробників до інвестицій у виготовлення акумуляторів та електромобілів.

Німецький автовиробник Volkswagen заявив минулого року, що інвестує 10 млрд євро в будівництво заводу акумуляторів у Сагунто, що поблизу Валенсії. Виробництво там має розпочатися до 2026 року.

У Валенсії також розташоване підприємство компанії Ford, яка планує розпочати там виробництво електромобілів.

Нагадаємо, що Іспанія – не єдина країна, куди може інвестувати Tesla. Нещодавно стало відомо, що компанія запропонувала створити завод з виробництва електромобілів в Індії для внутрішнього продажу й експорту. Детальніше про це читайте тут.