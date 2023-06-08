Tesla рассматривает возможность инвестирования в автомобильную сферу Испании, – Reuters

Американская компания Tesla ведет переговоры с руководством регионального правительства испанской Валенсии касательно инвестирования в автомобильную сферу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Представитель регионального правительства Валенсии сообщил агентству, что с неустановленной компанией проводились встречи и разговоры о "больших инвестициях в автомобильную промышленность", однако он отказался предоставить дополнительные подробности, ссылаясь на конфиденциальность переговоров.

Другой собеседник журналистов подтвердил, что речь идет о компании Tesla. По данным испанской газеты Cinco Dias, инвестицией будет автомобильный завод, а ее размер может составить 4,5 млрд евро.

В своем заявлении правительство Валенсии опровергло наличие соглашения с Tesla. Сам автопроизводитель не сразу ответил на запрос о комментариях, а центральное правительство Испании отказалось от комментариев.

Как пишет Reuters, Испания является вторым по величине производителем автомобилей в Европе. Страна использует фонды Европейского Союза для восстановления после пандемии COVID, чтобы привлечь автопроизводителей к инвестициям в изготовление аккумуляторов и электромобилей.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen заявил в прошлом году, что инвестирует 10 млрд евро в строительство завода аккумуляторов в Сагунто вблизи Валенсии. Производство там должно начаться до 2026 года.

В Валенсии также находится предприятие компании Ford, которая планирует начать там производство электромобилей.

Напомним, что Испания – не единственная страна, в которую может инвестировать Tesla. Недавно стало известно, что компания предложила создать завод по производству электромобилей в Индии для внутренней продажи и экспорта. Подробнее об этом читайте здесь.