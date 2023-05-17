Tesla планирует построить завод в Индии

Компания Tesla предложила создать в Индии завод по производству электромобилей. Это предложение последовало после того, как Индия отказалась согласиться на прошлогодний запрос Tesla снизить импортный налог на автомобили, который может достигать 100%.

Индия потребовала, чтобы автопроизводитель создавал транспортные средства на местном уровне, но Tesla хотела сначала проверить рынок с помощью импорта, и переговоры зашли в тупик, пишет Reuters.

В прошлом году Tesla наняла местную команду и принялась искать помещение для выставочных залов, но дальше этого дело не пошло.

В этот раз Tesla не обсуждала снижение налогов на импорт с индийскими официальными лицами, а предложила создать новый завод, хотя без уточнения его места размещения.

Издание отмечает, что изготовление автомобилей на местном уровне согласовывается с инициативой премьер-министра Индии Нарендры Моди по привлечению компаний посредством его кампании "Make in India", особенно учитывая, что компании стремятся диверсифицировать свои цепочки поставок за пределы Китая.

Руководители Tesla на этой неделе посетят Индию, чтобы встретиться с правительством для обсуждения данного вопроса.

Возобновленный интерес производителя электромобилей в Индию появился почти через год после того, как компания приостановила планы по продаже автомобилей в стране после того, как не смогла обеспечить снижение налогов на импорт, которые, по словам генерального директора Илона Маска, являются одними из самых высоких в мире.

Компания Tesla также возобновила прием заказов на свой автомобиль дальнобойной модели Model 3 в Соединенных Штатах, после временной остановки в прошлом году из-за отставания в доставке.