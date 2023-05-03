Tesla возобновляет прием заказов в США на дальнобойную версию Model 3

Компания Tesla возобновила прием заказов на свой автомобиль дальнобойной модели Model 3 в Соединенных Штатах, после временной остановки в прошлом году из-за отставания в доставке.

Версия Model 3 начального уровня с возможностью дальнего пробега сейчас стоит 47240 долларов США, что примерно на 18,5% меньше, чем в августе прошлого года, когда Tesla прекратила прием заказов в США и Канаде, пишет Reuters.

Согласно сайту, Tesla планирует возобновить поставки дальнобойного электрического седана Model 3 в июне. Однако компания до сих пор не принимает заказ в Канаде.

Дальнобойная версия начального уровня Model 3 имеет запас хода более 325 миль (523 километра) на одном заряде.

Чтобы увеличить продажи, с начала этого года Tesla регулярно меняет цены на автомобили. После понижения цен ранее, во вторник компания немного повысила их в Канаде, Китае, Японии и США.

Tesla начала ценовую войну на крупнейшем рынке мира, когда в прошлом году начала снижать цены в Китае, где она и другие известные автопроизводители сталкиваются с растущей конкуренцией рядом местных брендов электромобилей.

Главный исполнительный директор Илон Маск сказал, что Tesla готова пожертвовать маржей ради объема продаж перед лицом слабой экономики, но также стремится повысить цены, где это возможно, чтобы соответствовать поставкам и выпуску.

25 апреля компания Tesla установила цену за самую дешевую версию внедорожника Model Y на уровне 46 990 долларов. Это на 759 долларов меньше, чем средняя сумма, уплаченная за автомобиль или грузовик в США.