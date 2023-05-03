Tesla відновлює прийом замовленнь в США на далекобійну версію Model 3

Компанія Tesla відновила прийом замовлень на своє авто далекобійної моделі Model 3 у Сполучених Штатах, після тимчасової зупинки минулого року через відставання в доставці.

Версія Model 3 початкового рівня з можливістю далекого пробігу зараз коштує 47 240 доларів США, що приблизно на 18,5% менше, ніж в серпні минулого року, коли Tesla припинила прийом замовлень у США та Канаді, пише Reuters.

Згідно з веб-сайтом, Tesla планує відновити поставки далекобійного електричного седана Model 3 у червні. Однак компанія досі не приймає замовлення в Канаді.

Дальньобійна версія початкового рівня Model 3 має запас ходу понад 325 миль (523 кілометри) на одному заряді.

Щоб збільшити продажі, з початку цього року Tesla регулярно змінює ціни на свої автомобілі. Після зниження цін раніше, у вівторок компанія трохи підвищила їх у Канаді, Китаї, Японії та США.

Tesla розпочала цінову війну на найбільшому ринку світу, коли минулого року почала знижувати ціни в Китаї, де вона та інші відомі автовиробники стикаються зі зростаючою конкуренцією з боку низки місцевих брендів електромобілів.

Головний виконавчий директор Ілон Маск сказав, що Tesla готова пожертвувати маржею заради обсягу продажів перед обличчям слабкої економіки, але також прагне підвищити ціни, де це можливо, щоб відповідати поставкам і випуску.

25 квітня компанія Tesla встановила ціну за найдешевшу версію позашляховика Model Y на рівні 46 990 доларів. Це на 759 доларів менше, ніж середня сума, сплачена за автомобіль або вантажівку в США.