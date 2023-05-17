Tesla планує побудувати завод в Індії

Компанія Tesla запропонувала створити в Індії завод з виробництва електромобілів. Ця пропозиція надійшла після того, як Індія відмовилася погодитися на минулорічний запит Tesla знизити імпортний податок на автомобілі, який може досягати 100%.

Індія вимагала, щоб автовиробник створював транспортні засоби на місцевому рівні, але Tesla хотіла спочатку перевірити ринок за допомогою імпорту, і переговори зайшли в глухий кут, пише Reuters.

Минулоріч Tesla найняла місцеву команду та почала шукати приміщення для виставкових залів, але далі цього справа не пішла.

На цей раз Tesla не обговорювала зниження податків на імпорт з індійськими офіційними особами, а запропонувала створити новий завод, хоча й без уточнення його місця позташування.

Видання зазначає, що виготовлення автомобілів на місцевому рівні узгоджується з ініціативою прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді щодо залучення компаній за допомогою його кампанії "Make in India", особливо враховуючи те, що компанії прагнуть диверсифікувати свої ланцюжки поставок за межі Китаю.

Керівники Tesla цього тижня відвідають Індію, щоб зустрітися з урядом для обговорення даного питання.

Відновлений інтерес виробника електромобілів до Індії з’явився майже через рік після того, як компанія призупинила плани з продажу автомобілів у країні після того, як не змогла забезпечити зниження податків на імпорт, які, за словами генерального директора Ілона Маска, є одними з найвищих у світі.

Компанія Tesla також відновила прийом замовлень на своє авто далекобійної моделі Model 3 у Сполучених Штатах, після тимчасової зупинки минулого року через відставання в доставці.