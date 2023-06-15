Ринкова капіталізація Tesla зросла на $ 240 млрд за 13 днів: це більше, ніж повна вартість Toyota

Акції компанії Tesla Ілона Маска росли 13 днів поспіль, що стало найдовшою серією зростання в історії. Американський автовиробник додав до своєї вартості понад 200 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що акції Tesla виросли більш ніж на 40%, підвищивши її ринкову вартість приблизно до 814 мільярдів доларів.

Приріст ринкової капіталізації склав майже 240 мільярдів доларів – або більше, ніж повна вартість японської Toyota, другого за вартістю автовиробника в усьому світі.

Зростанню вартості акцій сприяла новина про прийняття системи зарядки Tesla старими американськими автовиробниками Ford і General Motors. Це фактично ставить 60% ринку електромобілів у США відповідно до стандарту зарядки в Північній Америці (NACS), що використовується Tesla.

Згідно з даними Refinitiv, ціна акцій виробника електромобілів все ще значно перевищує прогнози Уолл-стріт і на 28% перевищує середню мету у 200 доларів.

Завдяки збільшенню вартості акцій Tesla співвідношення ціни та прибутку компанії значно перевершує інших автовиробників.

Нагадаємо, Tesla розглядає можливість інвестування в автомобільну сферу Іспанії і веде перемовини з керівництвом регіонального уряду іспанської Валенсії.

Також Tesla запропонувала створити в Індії завод з виробництва електромобілів. Ця пропозиція надійшла після того, як Індія відмовилася знизити імпортний податок на автомобілі, який може досягати 100%.