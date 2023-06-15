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Рыночная капитализация Tesla выросла на $240 млрд за 13 дней: это больше, чем полная стоимость Toyota
Акции компании Tesla Илона Маска росли 13 дней подряд, что явилось самой длинной серией роста в истории. Американский автопроизводитель прибавил к своей стоимости более 200 миллиардов долларов.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что акции Tesla выросли более чем на 40%, повысив ее рыночную стоимость до 814 миллиардов долларов.
Прирост рыночной капитализации составил почти 240 миллиардов долларов – или больше, чем полная стоимость японской Toyota, второго по стоимости автопроизводителя в мире.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Росту стоимости акций способствовала новость о принятии системы зарядки Tesla американскими автопроизводителями Ford и General Motors. Это фактически ставит 60% рынка электромобилей в США в соответствии со стандартом зарядки в Северной Америке (NACS), используемым Tesla.
Согласно данным Refinitiv, цена акций производителя электромобилей все еще значительно превышает прогнозы Уолл-стрит и на 28% превышает среднюю цель в 200 долларов.
Благодаря увеличению стоимости акций Tesla соотношение цены и прибыли компании значительно превосходит других автопроизводителей.
Напомним, Tesla рассматривает возможность инвестирования в автомобильную область Испании и ведет переговоры с руководством регионального правительства испанской Валенсии.
Также Tesla предложила создать в Индии завод по производству электромобилей. Это предложение последовало после того, как Индия отказалась снизить импортный налог на автомобили, который может достигать 100%.