Китай випередив Японію за експортом автомобілів через ріст продажів у РФ

У першому кварталі 2023 року Китай продав за кордон більше автомобілів, ніж будь-яка інша країна, частково через стрибок продажів клієнтам у Росії.

Про це інформує видання Вloomberg.

Згідно з повідомленням, Китай експортував 1,07 мільйона автомобілів за перші три місяці 2023 року, обігнавши багаторічного лідера Японію.

З усіх експортованих автомобілів до Росії Китай поставив 112 тис. авто — приблизно стільки ж продав туди за весь минулий рік. Такий попит на китайські автівки пов'язаний з тим, що багато західних автовиробників відмовилися від поставок до Росії через її вторгнення в Україну.

Успіх китайських брендів в інших країнах Європи та США залишається обмеженим — минулого року вони продали там лише 900 000 автомобілів. Тим не менш, консалтингова компанія очікує, що поставки Китаю на ці ринки зростуть на 67% до 2026 року, оскільки компанії, включаючи BYD Co. і Xpeng Inc., активізують свої зусилля з виходу за кордон.

"Ми вважаємо, що саме зараз китайські бренди починають свій руйнівний вплив на західні ринки", — сказав журналістам Стівен Дайер, керуючий директор AlixPartners у Шанхаї та колишній виконавчий директор Ford Motor Co.

Консалтингова компанія AlixPartners прогнозує, що глобальні продажі легкових автомобілів цього року зростуть на 5%, в основному через зростання попиту на електромобілі. У США він уже зріс на 10%, у Європі – на 6%, а в Китаї – на 3%.

У AlixPartners додали, що китайські виробники автомобілів цього року, ймовірно, перевищать своїх іноземних конкурентів уперше за понад чотири десятиліття. Це пов'язано з тим, що місцеві бренди краще забезпечать те, що хочуть технічно підковані молоді покупці.

Зауважимо, що Китай поступово витісняє світових автовиробників зі свого ринку, оскільки такі компанії, як BYD і Tesla домінують на ньому, пропонуючи великий вибір моделей електроавто.

Наразі китайський авторинок є найдешевшим у світі. Китайський виробник автмобілів BYD знизив на 10% ціну на свій бестселер Seal, оскільки прагне втримати лідерство на ринку електромобілів за собою.

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