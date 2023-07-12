Правління Tesla запідозрило Маска у розтраті коштів компанії: він хотів побудувати скляний будинок, – WSJ

Члени правління Tesla розслідували можливе зловживання ресурсами компанії через те, що її кошти могли піти на будівництво скляного будинку для гендиректора фірми Ілона Маска. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Як пише видання, всередині компанії ідея щодо будівництва була відома як Project 42. Плани передбачали спорудження вражаючої будівлі зі скляними стінами поблизу заводу Tesla в Техасі. Цей проєкт був описаний як будинок для Маска.

Один концепт представляв будинок у формі "скрученого шестикутника" на набережній із заводом Tesla на задньому плані. Інші візуалізації зображували велику скляну коробку з житловою зоною, яка мала спальні, ванні кімнати та кухню.

Співрозмовники WSJ зазначили, що плани щодо проєкту, над яким співробітники Tesla таємно працювали в 2022 році, з часом змінилися.

Проєкт привернув пильну увагу юристів та членів правління Tesla. У деяких співробітників виникло занепокоєння, для чого буде використовуватися спеціалізоване скло на мільйони доларів.

Правління компанії дослідило, чи не було зловживання ресурсами компанії та чи мав на це вплив сам Маск. Крім того, у внутрішньому розслідуванні піднімалося питання про те, скільки часу співробітники витратили на проєкт.

Результати розслідування Tesla та статус проєкту журналісти не дізналися. Також невідомо, чи було доставлено скло.

Про те, що в компанії вивчають підозріле замовлення скла, Bloomberg писало ще в липні минулого року. Однак тоді нічого не було відомо про те, навіщо могли знадобитися матеріали.