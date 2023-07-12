Правление Tesla заподозрило Маска в растрате средств компании: он хотел построить стеклянный дом, - WSJ

Члены правления Tesla расследовали возможное злоупотребление ресурсами компании из-за того, что ее средства могли пойти на строительство стеклянного дома для гендиректора фирмы Илона Маска. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как пишет издание, внутри компании идея касательно была известна как Project 42. Планы предполагали сооружение впечатляющего здания со стеклянными стенами вблизи завода Tesla в Техасе. Этот проект был описан как дом для Маска.

Один концепт представлял здание в форме "скрученного шестиугольника" на набережной с заводом Tesla на заднем плане. Другие визуализации изображали большую стеклянную коробку с жилой зоной, которая имела спальни, ванные комнаты и кухню.

Собеседники WSJ отметили, что планы по проекту, над которым сотрудники Tesla тайно работали в 2022 году, со временем изменились.

Проект привлек внимание юристов и членов правления Tesla. У некоторых сотрудников возникла обеспокоенность, для чего будет использоваться специализированное стекло на миллионы долларов.

Правление компании исследовало, не было ли злоупотребления ресурсами компании и оказал ли на это влияние сам Маск. Кроме того, во внутреннем расследовании поднимался вопрос о том, сколько времени сотрудники потратили на проект.

Результаты расследования Tesla и статус проекта журналисты не узнали. Также неизвестно, было ли доставлено стекло.

О том, что в компании изучают подозрительный заказ стекла, Bloomberg писал еще в июле прошлого года. Однако тогда ничего не было известно о том, зачем могли пригодиться материалы.