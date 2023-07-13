Будет производить 500 000 автомобилей: Tesla планирует построить в Индии новый завод

Американский производитель электромобилей Tesla начала переговоры с правительством Индии о создании в стране автомобильного завода с годовой мощностью до 500 000 электромобилей. Цены на авто, которые будут сделаны на будущем, заводе будут стартовать от $24 400.

Об этом сообщает Reuters.

В отчете, на который ссылается издание, говорится, что компания также рассматривает возможность использования Индии в качестве экспортной базы, поскольку она планирует поставлять автомобили в страны Индо-Тихоокеанского региона.

В прошлом году Tesla уже поднимала эту тему, но тогда переговоры зашли в тупик, а правительство Индии отказалось согласиться на снижение налогов на импорт автомобилей, которые в стране могут достигать 100%.

Возобновляя попытки выйти на внутренний рынок Индии, Tesla провела в мае обсуждение с официальными лицами о стимулах, которые предлагает правительство по производству автомобилей и аккумуляторов, пишет Reuters.

На встрече с Маском в прошлом месяце премьер-министр Индии Нарендра Моди побудил производителя автомобилей сделать значительные инвестиции в стране.

Индия обладает мощным потенциалом устойчивого энергетического будущего, включая солнечную энергию, стационарные аккумуляторные батареи и электромобили, сказал Маск после встречи с Моди, добавив, что он надеется ввести в стране спутниковый интернет-сервис Starlink от SpaceX.

Компания Tesla за апрель – июнь 2023 года продала 466 тыс. машин по всему миру, что является рекордом квартальных продаж для компании. Снабжение авто составило на 83% больше, чем год назад, и на 10% больше, чем в I квартале. Причиной стремительного роста продаж стали значительные скидки на электромобили.