Ердоган просить Маска побудувати у Туреччині завод Tesla

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 17 вересня звернувся з проханням до генерального директора Tesla Ілона Маска побудувати завод з виробництва електромобілів у Туреччині.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що розмова Ердогана з Маском сталась під час зустрічі в Турецькому домі, хмарочосі біля ООН у Нью-Йорку.

Ердоган наразі перебуває в США для участі в 78-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Tesla наразі не відповіла на запити про коментарі.

Як пише видання, у серпні Tesla висловила зацікавленість у будівництві заводу в Індії, який би виробляв недорогі електромобілі.

Зараз Tesla має шість заводів і будує сьомий у Мексиці на півночі штату Нуево-Леон, що є частиною стратегії виробника електромобілів до розширення свого бізнесу.

Крім того Tesla веде перемовини з керівництвом регіонального уряду іспанської Валенсії щодо інвестування в автомобільну сферу

У травні Маск заявив, що автовиробник, ймовірно, вибере місце для нового заводу до кінця цього року.

Цього року акції Tesla зросли на 123%, а в суботу автовиробник заявив, що випустив свій 5-мільйонний автомобіль.

Компанія Tesla за квітень - червень 2023 продала 466 тис. машин по всьому світу, що є рекордом квартальних продажів для компанії.