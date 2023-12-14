Tesla оголосила про відкликання понад 2 млн своїх електромобілів

Автомобільний гігант Tesla мільярдера Ілона Маска відкличе більш як два мільйони електромобілів через те, що власники машин неправильно користувалися функцією автопілота.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Tesla відкликає майже 2 мільйони своїх автомобілів після дворічного розслідування Національним управлінням безпеки дорожнього руху США (NHTSA) приблизно 1000 аварій через проблеми з автопілотом.

Згідно з оприлюдненими даними, автопілот в електромобілях Tesla може працювати некоректно.

Всього оновлення потребують 2,03 млн автомобілів Model S, X, 3 і Y, починаючи з 2012 року випуску.

NHTSA заявила, що система автопілота може дати водіям помилкове відчуття безпеки, і нею легко зловживати в певних небезпечних ситуаціях, коли технологія Tesla може бути не в змозі безпечно керувати електромобілем.

Як йдеться у пресрелізі Tesla, компанія оновить програмне забезпечення, щоб водії залишалися уважними за кермом.

У Tesla також уточнили, що відкликання, яке торкнеться електромобілів у США та Канаді, не вимагатиме відвідування дилерських центрів. Необхідне оновлення буде інстальовано дистанційно.

Нагадаємо, у травні Tesla відкликала 1 104 622 авто, які були виготовлені в Китаї, або ввезені в Піднебесну. Йдеться про ввезені Model S та Model X, а також Model Y та Model 3 місцевого виробництва, які випущені з 12 січня 2019 року по 24 квітня 2023 року.

А у липні Tesla представила для ринку США дешевші варіанти свого седана Model S і кросовера Model X із меншим запасом ходу. Вони коштують 78 490 і 88 490 доларів відповідно.