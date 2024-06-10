Tesla не выпустит обновленную модель электромобиля Model Y в этом году: что произошло

Автопроизводитель электромобилей Tesla не будет запускать обновленную Model Y в этом году, поскольку сталкивается со снижением спроса потребителей, которые все чаще выбирают более дешевые модели, изготовленные в Китае.

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Об этом пишет Reuters.

"В этом году не будет обновленной модели Y", - заявил исполнительный директор Tesla Илон Маск, добавив, что компания постоянно совершенствует свои автомобили, "поэтому даже машина, которая на 6 месяцев новее, будет немного лучше".

В прошлом году сообщалось, что Tesla готовит модернизацию производства Model Y с целью начать производство в 2024 году.

Как отмечает Reuters, Tesla медленно обновляла свои устаревшие модели, поскольку высокие процентные ставки подорвали аппетит потребителей к дорогим товарам, тогда как конкуренты в Китае, крупнейшем автомобильном рынке мира, выпускают более дешевые модели.

Кроме того, глобальные поставки автомобилей Tesla упали в первом квартале впервые почти за четыре года.

Ранее Илон Маск заявил, что модель Y Standard Range с задним приводом стандартного диапазона, который до сих пор ограничивался запасом хода в 260 миль (418 км), действительно имеет дополнительные 60 миль (96 км). Владельцы автомобилей смогут увеличить запас хода за отдельную плату.

Спрос на электромобили Tesla падает из-за негативного отношения к Илону Маска

2 апреля компания Tesla миллиардера Илона Маска сообщила об объемах поставок в I квартале, которые не оправдали ожиданий инвесторов. После публикации отчета акции компании упали на 5,2%, снизив рыночную стоимость производителя электромобилей на $30 млрд.

Ряды потенциальных покупателей электромобилей Tesla в Соединенных Штатах сокращаются из-за ухудшение репутации основателя компания миллиардера Илона Маска.

Индекс, измеряющий готовность клиентов купить автомобиль Tesla в феврале 2024 года, упал до 31%, хотя еще два года назад, в ноябре 2021-го, он был на уровне 70%.

В то же время аналогичный индекс для Mercedes, BMW и Audi находится на уровне 44–47%.

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире автопроизводитель компания Tesla планирует уволить более 10% сотрудников по всему миру, поскольку борется с падением продаж и обострением ценовой войны на электромобили. В общей сложности, в компании насчитывается 140 473 работников во всем мире.