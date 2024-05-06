Tesla будет взимать плату с владельцев Model Y, чтобы разблокировать больший запас хода

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что модель Y Standard Range с задним приводом стандартного диапазона, который до сих пор ограничивался запасом хода в 260 миль (418 км), действительно имеет дополнительные 60 миль (96 км). Владельцы автомобилей смогут увеличить запас хода за отдельную плату.

Об этом пишетThe Verge.

Согласно сообщению, владельцы транспортных средств могут получить доступ к дополнительной мощности аккумулятора за плату в пределах от 1500 до 2000 долларов США при одобрении регуляторных органов.

Это не первый случай, когда Tesla программно блокирует спектр своих автомобилей. В 2016 году компания сообщила, что батарея на 70 кВт-ч у Model S 70 на самом деле имела 75 кВт-ч, за доступ к которой клиенты могли заплатить более 3000 долларов США.

Вполне возможно, что нынешние автомобили Model S и X, весящие так же, как и их аналоги с большей дальностью, также были ограничены программным обеспечением.

Кроме того, в Tesla заявили, что могут прекратить выпуск этой версии Standard Range и представят новую модель с мощностью 320 миль (514 км). Цена этой обновленной модели Y начинается от 44 990 долларов США (что на 2 тыс дороже нынешней), но фактически авто может стоить потребителям всего 37 490 долларов после того, как они получат федеральный налоговый кредит на электромобили в размере 7 500 долларов США.

Издание пишет, что автомобильная промышленность в целом имеет тенденцию контролировать доступ к существующим функциям автомобиля с помощью программной блокировки, которая платит за удаление. Polestar начал продавать беспроводное обновление за 1200 долларов США для повышения производительности Polestar 2 в 2022 году.

Mercedes-Benz взимал такую же сумму, но ежегодно, чтобы улучшить мощность и крутящий момент EQE и EQS. Когда-то BMW предложила программное обеспечение CarPlay с системой платного доступа, а позже – подогрев сидений (позже компания отказалась от этого плана). И, конечно, Tesla доказала, что готова удаленно отключать платные функции.

У Tesla есть проблемы с продажами

Добавим, в апреле стало известно, что Tesla планирует уволить более 10% своей рабочей силы по всему миру, поскольку борется с падением продаж и обострением ценовой войны на электромобили. В общей сложности, в компании насчитывается 140 473 сотрудников во всем мире.

Ряды потенциальных покупателей электромобилей Tesla в Соединенных Штатах сокращаются из-за ухудшение репутации основателя компания миллиардера Илона Маска.

2 апреля Tesla сообщила, что объемы поставок в I квартале не оправдали ожиданий инвесторов. После публикации отчета акции компании упали на 5,2%, снизив рыночную стоимость производителя электромобилей на $30 млрд.

Источник фото: ua.depositphotos.com