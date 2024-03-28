Xiaomi назвав вартість своїх перших електромобілів

Китайський технологічний гігант Xiaomi оприлюднив вартість лінійки свого дебютного електромобіля Xiaomi SU7. Перша модель представлена у трьох версіях: Xiaomi SU7, Xiaomi SU7 Pro, та Xiaomi SU7 Max. Седан вийде у більшій кількості забарвлень та дешевше, ніж анонсувалось раніше.

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Про це повідомляє УкрАвтопром.

Задньопривідна версія Xiaomi SU7 отримала стартову ціну від $30 тисяч. Її силова установка видаватиме 300 к.с. та 400 Нм крутного моменту, що дозволить розганятися до 100 км/год за 5,28 секунди. Максимальна швидкість становитиме 210 км/год.

Седан матиме акумулятор ємністю 73,6 кВт/год та запас ходу 668 км на одному заряді. Автопілот - Xiaomi Pilot Pro. Раніше повідомлялося, що найдешевша версія Xiaomi SU7 коштуватиме близько 42 тис. доларів.

Більш потужна модифікація SU7 Pro коштуватиме від $34 тисячі. Її розгін до "сотні" трохи повільніший - 5,7 сек. Максимальна швидкість - 210 км/год. Проте батарея потужніша - 94,3 кВт/год, запас ходу зріс до 830 км. Автопілот - Xiaomi Pilot Max.

Топова SU7 Max оцінена виробником від $41,5 тисячі. Вона отримає подвійний електропривід потужністю 800 к.с., що забезпечить розгін до 100 км/год за 2,78 сек та максимальну швидкість 265 км/год. Батарея на 101 кВт/год дозволить подолати до 800 км на одній зарядці. Також встановлено Xiaomi Pilot Max.

Всі авто обладнані 16,1-дюймовим центральним екраном керування з роздільною здатністю 3K і 7,1-дюймовою панеллю приладів. Заднім пасажирам також доступні два додаткові екрани.

Виставкові зразки SU7 почали демонструватися у флагманських магазинах Xiaomi у Китаї у понеділок 25 березня.

Габарити новинки складають 4997х1963х1455 мм при колісній базі 3000 мм. Компанія вже почала приймати замовлення на авто.

Зазначимо, що Xiaomi вперше заявила про плани розпочати випуск власних автомобілів три роки тому. У грудні 2023 р. компанія представила SU7 як першу модель електрокара, яка може конкурувати з Tesla та Porsche. Частота двигунів в автомобілі досягатиме 21 000 обертів на хвилину, що більше, ніж у Tesla Model S та Porsche Taycan Turbo. Також Xiaomi вдалося зробити електромобіль дешевшим - Model S у Китаї коштує майже 700 000 юанів (приблизно $97 000), Porsche Taycan Turbo - 898 000 юанів ($124 000).