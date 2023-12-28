Швидший за Tesla Model S. Презентовано перший електромобіль Xiaomi (ФОТО/ВІДЕО)

Компанія Xiaomi представила свій перший електромобіль й оголосила, що прагне увійти до п’ятірки провідних автовиробників світу протягом 15-20 років. Про це пише Reuters.

Новинка має назву SU7 (скорочення від Speed ​​Ultra). Гендиректор Xiaomi Лей Цзюнь заявив, що автівка оснащена технологією "супердвигуна", завдяки якому машина розганяється швидше за конкурентів від Tesla та Porsche.

Як зауважує Reuters, електромобіль дебютує в той час, коли автомобільний ринок Китаю (найбільший у світі) бореться з надлишком потужностей і уповільненням попиту, які спричинили цінову війну.

Xiaomi SU7. Фото: Xiaomi Xiaomi SU7. Фото: Xiaomi Xiaomi SU7. Фото: Xiaomi

Однією з переваг SU7 має стати операційна система HyperOS, якою оснащені також смартфони та інші пристрої Xiaomi.

Xiaomi SU7: характеристики

Електромобіль від Xiaomi буде доступний у двох версіях: одна матиме запас ходу до 668 км на одній зарядці, а інша – до 800 км. Для порівняння, в Tesla Model S цей показник становить 650 кілометрів.

Як пише IT Home, SU7 отримає такі варіанти двигуна:

Xiaomi Super Motor V6 із потужність до 299 к.с. або 220 кВт, моментом сили до 400 Н·м та напругою 400 В;

Xiaomi Super Motor V6s, який отримає потужність до 374 к.с. або 275 кВт, момент сили до 500 Н·м та напругу 800 В.

Під час презентації було заявлено, що Xiaomi SU7 зможе розганятися до 100 км/год за 2,78 секунди (Porsche Taycan Turbo робить це за 2,93 секунди). А максимальна швидкість становитиме 265 км/год (Porsche Taycan Turbo розганяється до 260 км/год, тоді як Tesla Model S – до 250 км/год).

Салон Xiaomi SU7. Фото: Xiaomi Салон Xiaomi SU7. Фото: Xiaomi Салон Xiaomi SU7. Фото: Xiaomi Салон Xiaomi SU7. Фото: Xiaomi

Старт продажу Xiaomi SU7 очікується через кілька місяців. Автівка буде доступна в блакитному, сірому та зеленому кольорах.

Ціна поки що не оголошена. Лей Цзюнь сказав, що вартість "справді буде трохи високою, але такою, яку всі вважатимуть виправданою".