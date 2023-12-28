Более быстрый, чем Tesla Model S. Представлен первый электромобиль Xiaomi (ФОТО/ВИДЕО)

Компания Xiaomi представила свой первый электромобиль и объявила, что стремится войти в пятерку ведущих автопроизводителей мира в течение 15-20 лет. Об этом пишет Reuters.

Новинка называется SU7 (сокращение от Speed ​​Ultra). Гендиректор Xiaomi Лей Цзюнь заявил, что автомобиль оснащен технологией "супердвигателя", благодаря которому машина разгоняется быстрее чем конкуренты от Tesla и Porsche.

Как отмечает Reuters, электромобиль дебютирует в то время, когда автомобильный рынок Китая (самый большой в мире) борется с избытком мощностей и замедлением спроса, которые стали причиной ценовой войны.

Xiaomi SU7. Фото: Xiaomi Xiaomi SU7. Фото: Xiaomi Xiaomi SU7. Фото: Xiaomi

Одним из преимуществ SU7 должна стать операционная система HyperOS, которой оснащены смартфоны и другие устройства Xiaomi.

Xiaomi SU7: характеристики

Электромобиль от Xiaomi будет доступен в двух версиях: одна будет иметь запас хода до 668 км на одной зарядке, а другая – до 800 км. Для сравнения, у Tesla Model S этот показатель составляет 650 километров.

Как пишет IT Home, SU7 получит следующие варианты двигателя:

Xiaomi Super Motor V6 с мощностью до 299 л.с. или 220 кВт, крутящим моментом до 400 Н·м и напряжением 400 В;

Xiaomi Super Motor V6s, который получит мощность до 374 л. или 275 кВт, крутящий момент до 500 Нм и напряжение 800 В.

В ходе презентации было заявлено, что Xiaomi SU7 сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,78 секунды (Porsche Taycan Turbo делает это за 2,93 секунды). А максимальная скорость будет составлять 265 км/ч (Porsche Taycan Turbo разгоняется до 260 км/ч, тогда как Tesla Model S – до 250 км/ч).

Салон Xiaomi SU7. Фото: Xiaomi Салон Xiaomi SU7. Фото: Xiaomi Салон Xiaomi SU7. Фото: Xiaomi Салон Xiaomi SU7. Фото: Xiaomi

Старт продаж Xiaomi SU7 ожидается через несколько месяцев. Автомобиль будет доступен в голубом, сером и зеленом цветах.

Цена пока не объявлена. Лей Цзюнь сказал, что стоимость "действительно будет немного высокой, но такой, которую все сочтут оправданной".