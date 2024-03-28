Xiaomi назвал стоимость своих первых электромобилей

Китайский технологический гигант Xiaomi обнародовал стоимость линейки своего дебютного электромобиля Xiaomi SU7. Первая модель представлена в трех версиях: Xiaomi SU7, Xiaomi SU7 Pro и Xiaomi SU7 Max. Седан выйдет в большем количестве расцветок и дешевле, чем ранее анонсировалось.

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Об этом сообщает УкрАвтопром.

Заднеприводная версия Xiaomi SU7 получила стартовую цену от $30 тысяч. Ее силовая установка будет выдавать 300 л. и 400 Нм крутящего момента, что позволит разгоняться до 100 км/ч за 5,28 секунды. Максимальная скорость составит 210 км/ч.

Седан будет иметь аккумулятор емкостью 73,6 кВт/ч и запас хода 668 км на одном заряде. Автопилот – Xiaomi Pilot Pro. Ранее сообщалось, что самая дешевая версия Xiaomi SU7 обойдется около 42 тыс. долларов.

Более мощная модификация SU7 Pro будет стоить от $34 тысяч. Ее разгон до "сотни" чуть медленнее – 5,7 сек. Максимальная скорость – 210 км/ч. Однако батарея более мощная - 94,3 кВт/ч, запас хода вырос до 830 км. Автопилот – Xiaomi Pilot Max.

Топовая SU7 Max оценена производителем от $41,5 тысяч. Она получит двойной электропривод мощностью 800 л.с., что обеспечит разгон до 100 км/ч в 2,78 сек и максимальную скорость 265 км/ч. Батарея на 101 кВт/ч позволит преодолеть до 800 км на одной зарядке. Также установлен Xiaomi Pilot Max.

Все авто оборудованы 16,1-дюймовым центральным экраном управления с разрешением 3K и 7,1-дюймовой приборной панелью. Задним пассажирам также доступны два дополнительных экрана.

Выставочные образцы SU7 начали показываться во флагманских магазинах Xiaomi в Китае в понедельник 25 марта.

Габариты новинки составляют 4997х1963х1455 мм при колесной базе 3000 мм. Компания уже начала принимать заказы на авто.

Xiaomi впервые заявила о планах начать выпуск собственных автомобилей три года назад. В декабре 2023 г. компания представила SU7 как первую модель электрокара, которая может конкурировать с Tesla и Porsche. Частота двигателей в автомобиле будет достигать 21 000 оборотов в минуту, что больше, чем у Tesla Model S и Porsche Taycan Turbo. Также Xiaomi удалось сделать электромобиль дешевле – Model S в Китае стоит почти 700 000 юаней (примерно $97 000), Porsche Taycan Turbo – 898 000 юаней ($124 000).