Ferrari планирует выпустить свой первый электромобиль

Итальянский автопроизводитель класса люкс Ferrari в конце 2025 планирует выпустить свой первый электромобиль. Его стоимость будет составлять не менее 535 000 долларов.

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Об этом информирует Reuters.

Автопроизводитель готовится к открытию завода в северном итальянском городе Маранелла, который может увеличить серийное производство на треть.

Там планируют построить дополнительную линию сборки транспортных средств и хотят производить бензиновые и гибридные автомобили, а также новые электрокары и компоненты к автомобилю.

Ожидаемая мощность завода – до 20 тыс автомобилей в год.

Завод будет полностью введен в эксплуатацию через три-четыре месяца.

По словам источника агентства, первый электромобиль Ferrari будет стоить не менее 500 тысяч евро.

Такую цену планируют даже несмотря на то, что конкуренты на массовом рынке сокращают стоимость на электромобили в результате падения спроса, указывает издание.

Стоимость авто превышает среднюю цену продаж около 350 000 евро. Впрочем, она может быть больше, ведь не включает дополнительные функции и индивидуальные особенности, которые могут увеличить ее на 15-20%.

Конкурент Ferrari – Lamborghini – планирует начать продавать свою первую модель электромобиля в 2028 году.

Ранее китайский технологический гигант Xiaomi заявил о старте продаж своих первых электромобилей. Xiaomi удалось сделать электромобиль дешевле – Model S в Китае стоит почти 700 000 юаней (примерно $97 000), Porsche Taycan Turbo – 898 000 юаней ($124 000).

Напомним, автопроизводитель электромобилей Tesla не будет запускать обновленную Model Y в этом году, поскольку сталкивается со снижением спроса потребителей, которые все чаще выбирают более дешевые модели, изготовленные в Китае.