- Категорія
- Авто
- Дата публікації
-
Україна в січні-квітні імпортувала автотранспорту на понад $2 мільярди
За даними Держстату, з січня по квітень 2024 року в Україну було імпортовано 133 908 автотранспортних засобів (нових та вживаних). Загальна митна вартість ввезеного автотранспорту склала майже $2,1 млрд.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що найбільша частка в цьому імпорті належить легковим автомобілям, яких біло ввезено 118100 од., на суму понад $1,5 млрд.
На другому місці вантажні авто – 15181 од. ($460,3 млн).Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Автотранспортних засобів спеціального призначення (автокрани, автобетономішалки, евакуатори і т.п.) ввезено 325 од. на $53 млн.
Імпорт автобусів за той самий період становив 302 од. ($14,6 млн).
Зауважимо, за даними Держстату, найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 17 тис. авто.
Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.
Ринок авто в Україні
Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що виявилось на 8% більше, ніж в аналогічний період у 2023 році.
Лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер TOYOTA RAV-4.
У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%.
У травні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.