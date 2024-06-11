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Ринок автобусів у травні збільшився на чверть
У травні український автопарк поповнили 130 автобуси (включаючи мікроавтобуси). Це на 45% менше, ніж торік та на чверть більше за показник попереднього місяця.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що частка нової техніки в цьому обсязі становила 37%.
Найпопулярніші марки автобусів
За даними "Укравтопрому", найчастіше у травні вперше реєстрували:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
в частині нових автотранспортних засобів:
- ATAMAN - 22 од.;
- CITROEN - 7 од.;
- FORD - 7 од.
серед вживаних:
- MERCEDES-BENZ - 25 од.;
- VOLKSWAGEN - 9 од.;
- VAN HOOL - 8 од.
Як повідомляють в "Укравтопромі", всього з початку року на свої перші в Україні маршрути вийшли 730 автобусів (-28% до аналогічного періоду 2023 року). З них: нових – 415 од. (-36%); вживаних – 315 од. (-14%).
Нагадаємо, у квітні український автопарк поповнили 104 автобуси та мікроавтобуси. Частка нової техніки в цьому обсязі становила 60%
У сегменті вживаних автобусів та мікроавтобусів лідером ринку став MERCEDES-BENZ.