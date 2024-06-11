Ринок автобусів у травні збільшився на чверть

У травні український автопарк поповнили 130 автобуси (включаючи мікроавтобуси). Це на 45% менше, ніж торік та на чверть більше за показник попереднього місяця.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що частка нової техніки в цьому обсязі становила 37%.

Найпопулярніші марки автобусів

За даними "Укравтопрому", найчастіше у травні вперше реєстрували:

в частині нових автотранспортних засобів:

ATAMAN - 22 од.;

CITROEN - 7 од.;

FORD - 7 од.

серед вживаних:

MERCEDES-BENZ - 25 од.;

VOLKSWAGEN - 9 од.;

VAN HOOL - 8 од.

Як повідомляють в "Укравтопромі", всього з початку року на свої перші в Україні маршрути вийшли 730 автобусів (-28% до аналогічного періоду 2023 року). З них: нових – 415 од. (-36%); вживаних – 315 од. (-14%).

Нагадаємо, у квітні український автопарк поповнили 104 автобуси та мікроавтобуси. Частка нової техніки в цьому обсязі становила 60%

У сегменті вживаних автобусів та мікроавтобусів лідером ринку став MERCEDES-BENZ.