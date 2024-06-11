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Транспорт
Дата публикации

Рынок автобусов в мае увеличился на четверть

автобус
Фото: transport.sumy.ua

В мае украинский автопарк пополнили 130 автобусов (включая микроавтобусы). Это на 45% меньше, чем в прошлом и на четверть больше показателя предыдущего месяца.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что доля новой техники в этом объеме составила 37%.

Самые популярные марки автобусов

По данным "Укравтопрома", чаще всего в мае впервые регистрировали:

в части новых автотранспортных средств:

  • ATAMAN – 22 ед.;
  • CITROEN – 7 ед.;
  • FORD – 7 ед.

среди б/у :

  • MERCEDES-BENZ - 25 ед.
  • VOLKSWAGEN - 9 ед;
  • VAN HOOL - 8 ед.

Как сообщают в "Укравтопроме", всего с начала года на свои первые в Украине маршруты вышли 730 автобусов (-28% к аналогичному периоду 2023 года). Из них: новых – 415 ед. (-36%); б/у – 315 ед. (-14%).

Напомним, в апреле украинский автопарк пополнили 104 автобуса и микроавтобуса. Доля новой техники в этом объеме составила 60%.

В сегменте б/у автобусов и микроавтобусов лидером рынка стал MERCEDES-BENZ.

Автор:
Светлана Манько