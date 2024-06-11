- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
Рынок автобусов в мае увеличился на четверть
В мае украинский автопарк пополнили 130 автобусов (включая микроавтобусы). Это на 45% меньше, чем в прошлом и на четверть больше показателя предыдущего месяца.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что доля новой техники в этом объеме составила 37%.
Самые популярные марки автобусов
По данным "Укравтопрома", чаще всего в мае впервые регистрировали:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
в части новых автотранспортных средств:
- ATAMAN – 22 ед.;
- CITROEN – 7 ед.;
- FORD – 7 ед.
среди б/у :
- MERCEDES-BENZ - 25 ед.
- VOLKSWAGEN - 9 ед;
- VAN HOOL - 8 ед.
Как сообщают в "Укравтопроме", всего с начала года на свои первые в Украине маршруты вышли 730 автобусов (-28% к аналогичному периоду 2023 года). Из них: новых – 415 ед. (-36%); б/у – 315 ед. (-14%).
Напомним, в апреле украинский автопарк пополнили 104 автобуса и микроавтобуса. Доля новой техники в этом объеме составила 60%.
В сегменте б/у автобусов и микроавтобусов лидером рынка стал MERCEDES-BENZ.