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Названо найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років на українському ринку
У травні українці придбали 5,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що впродовж травня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 19,3 тис. легкових авто з пробігом.
Авто віком до 5 років становили майже 29% цієї кількості.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 42%.
Далі йдуть:
- Електромобілі – 37%;
- Дизельні – 9%;
- Гібридні – 8%;
- Авто з ГБО – 4%.
ТОП-10 вживаних авто віком до 5 років
За даними "Укравтопрому", найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
1. TESLA Model Y - 335 од.;
2. TESLA Model 3 - 319 од.;
3. NISSAN Rogue - 193 од.;
4. MAZDA CX5 - 192 од.;
4. HYUNDAI Kona - 188 од.;
6. VOLKSWAGEN Tiguan - 162 од.;
7. VOLKSWAGEN Golf - 140 од.;
8. AUDI Q5 - 128 од.;
9. NISSAN Leaf - 127 од.;
10. JEEP Cherokee - 111 од.
Ринок вживаних авто
У першому кварталі 2024 року в Україну було ввезено 86 тисяч легкових автомобілів. Більшість імпортованих авто були вживаними - 63,1 тисячі одиниць, що становить 73% від загального обсягу.
Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у І кварталі продемонстрували:
- Львівська обл. – 6638 од.;
- м.Київ – 4977 од.;
- Київська обл. – 3635 од.
- Вінницька обл. – 3486 од.;
- Івано-Франківська обл. – 3179 од.;
На цих ринках, окрім столиці, найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону став Volkswagen Golf.
У Києві першість віддали Volkswagen Passat.
Додамо, що впродовж І кварталу 2024 року українці придбали майже 14 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.