Названо найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років на українському ринку

У травні українці придбали 5,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що впродовж травня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 19,3 тис. легкових авто з пробігом.

Авто віком до 5 років становили майже 29% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 42%.

Далі йдуть:

Електромобілі – 37%;

Дизельні – 9%;

Гібридні – 8%;

Авто з ГБО – 4%.

ТОП-10 вживаних авто віком до 5 років

За даними "Укравтопрому", найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

1. TESLA Model Y - 335 од.;

2. TESLA Model 3 - 319 од.;

3. NISSAN Rogue - 193 од.;

4. MAZDA CX5 - 192 од.;

4. HYUNDAI Kona - 188 од.;

6. VOLKSWAGEN Tiguan - 162 од.;

7. VOLKSWAGEN Golf - 140 од.;

8. AUDI Q5 - 128 од.;

9. NISSAN Leaf - 127 од.;

10. JEEP Cherokee - 111 од.

Ринок вживаних авто

У першому кварталі 2024 року в Україну було ввезено 86 тисяч легкових автомобілів. Більшість імпортованих авто були вживаними - 63,1 тисячі одиниць, що становить 73% від загального обсягу.

Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у І кварталі продемонстрували:

Львівська обл. – 6638 од.;

м.Київ – 4977 од.;

Київська обл. – 3635 од.

Вінницька обл. – 3486 од.;

Івано-Франківська обл. – 3179 од.;

На цих ринках, окрім столиці, найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону став Volkswagen Golf.

У Києві першість віддали Volkswagen Passat.

Додамо, що впродовж І кварталу 2024 року українці придбали майже 14 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.