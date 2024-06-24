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Названы самые популярные импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет на украинском рынке
В мае украинцы приобрели 5,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что за май свою первую регистрацию в Украине прошли 19,3 тыс. легковых авто с пробегом.
Автомобили в возрасте до 5 лет составляли почти 29% этого количества.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили бензиновые автомобили – 42%.
Дальше идут:
- Электромобили – 37%;
- Дизельные – 9%;
- Гибридные – 8%;
- Автомобили с ГБО – 4%.
ТОП-10 подержанных авто в возрасте до 5 лет
По данным "Укравтопрома", наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
1. TESLA Model Y – 335 ед.;
2. TESLA Model 3 – 319 ед.;
3. NISSAN Rogue – 193 ед.;
4. MAZDA CX5 – 192 ед.;
4. HYUNDAI Kona – 188 ед.;
6. VOLKSWAGEN Tiguan – 162 ед.;
7. VOLKSWAGEN Golf – 140 ед.;
8. AUDI Q5 – 128 ед.;
9. NISSAN Leaf – 127 ед.;
10. JEEP Cherokee – 111 ед.
Рынок подержанных авто
В первом квартале 2024 года в Украину было ввезено 86 тысяч легковых автомобилей. Большинство импортируемых авто были подержанными – 63,1 тысячи единиц, что составляет 73% от общего объема.
Наибольшие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек в I квартале продемонстрировали:
- Львовская обл. – 6638 ед.;
- г.Киев – 4977 ед.;
- Киевская обл. – 3635 ед.
- Винницкая обл. – 3486 ед.;
- Ивано-Франковская обл. – 3179 ед.;
На этих рынках, кроме столицы, самым популярным автомобилем стал Volkswagen Golf.
В Киеве первенство отдали Volkswagen Passat.
Добавим, что в течение I квартала 2024 года украинцы приобрели почти 14 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.