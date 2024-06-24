Названы самые популярные импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет на украинском рынке

В мае украинцы приобрели 5,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что за май свою первую регистрацию в Украине прошли 19,3 тыс. легковых авто с пробегом.

Автомобили в возрасте до 5 лет составляли почти 29% этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили бензиновые автомобили – 42%.

Дальше идут:

Электромобили – 37%;

Дизельные – 9%;

Гибридные – 8%;

Автомобили с ГБО – 4%.

ТОП-10 подержанных авто в возрасте до 5 лет

По данным "Укравтопрома", наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

1. TESLA Model Y – 335 ед.;

2. TESLA Model 3 – 319 ед.;

3. NISSAN Rogue – 193 ед.;

4. MAZDA CX5 – 192 ед.;

4. HYUNDAI Kona – 188 ед.;

6. VOLKSWAGEN Tiguan – 162 ед.;

7. VOLKSWAGEN Golf – 140 ед.;

8. AUDI Q5 – 128 ед.;

9. NISSAN Leaf – 127 ед.;

10. JEEP Cherokee – 111 ед.

Рынок подержанных авто

В первом квартале 2024 года в Украину было ввезено 86 тысяч легковых автомобилей. Большинство импортируемых авто были подержанными – 63,1 тысячи единиц, что составляет 73% от общего объема.

Наибольшие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек в I квартале продемонстрировали:

Львовская обл. – 6638 ед.;

г.Киев – 4977 ед.;

Киевская обл. – 3635 ед.

Винницкая обл. – 3486 ед.;

Ивано-Франковская обл. – 3179 ед.;

На этих рынках, кроме столицы, самым популярным автомобилем стал Volkswagen Golf.

В Киеве первенство отдали Volkswagen Passat.

Добавим, что в течение I квартала 2024 года украинцы приобрели почти 14 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.