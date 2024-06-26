В Украине изменили порядок госрегистрации и снятия с учета транспортных средств

Кабинет министров привел в соответствие с Законом "О санкциях" Порядок государственной регистрации и снятия с учета транспортных средств.

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Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, соответствующие изменения были внесены на заседании Правительства 25 июня.

"Внесены изменения в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятие с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов с целью приведения его в соответствие с ЗУ "О санкциях", – заметил Мельничук.

Он добавил, что этим решением предусмотрена обязательность проверки сведений о лицах, обращающихся в сервисные центры МВД за получением соответствующих услуг, за Госреестром санкций.

В частности, определено, что в случае установления факта применения санкций к физическим или юридическим лицам, обратившимся за совершением государственной регистрации (перерегистрации), снятию с учета транспортных средств (в частности, в связи с выбраковкой (списанием) транспортного средства в целом), уполномоченное лицо сервисный центр МВД отказывает, если эти действия приведут к нарушению ограничений (запретов), установленных санкцией.

В Украине после принятия закона о мобилизации бум на перерегистрацию авто

В Украине наблюдается значительное увеличение случаев передачи автомобилей от мужчин своим женам. Вероятно, такая ситуация обусловлена новым законопроектом о мобилизации, который вводит определенные ограничения на владение имуществом для уклоняющихся от мобилизации мужчин.

С начала апреля количество регистрационных операций в сервисных центрах МВД выросло на 42%. Наибольшим спросом наблюдается перерегистрация по договорам купли-продажи и дарения.

Как перерегистрировать автомобиль?

В Главном сервисном центре МВД напомнили алгоритм действий, чтобы быстро и удобно перерегистрировать транспортное средство. Перед посещением сервисного центра необходимо получить талон на получение услуги. Он доступен онлайн – на официальном вебсайте в разделе Е-запись, а также в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.

При оформлении договора купли-продажи в сервисном центре МВД необходимо подготовить следующие документы:

паспорт гражданина Украины или вид на временное или постоянное проживание;

регистрационный номер учетной карты;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

доверенность на другое лицо (при необходимости).

Стоимость перерегистрации легкового автомобиля составляет ориентировочно 755 гривен без выдачи номерного знака. Также можно забронировать необходимую комбинацию цифр или букв номерного знака онлайн в Кабинете водителя, а затем закрепить этот номер на свой авто.