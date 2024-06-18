Зеленский подписал закон об "автогражданке": что изменится?

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня подписал закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСГПО), который Верховная Рада приняла в целом 21 мая 2024 года.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сайт парламента.

Напомним, во втором чтении законопроект №8300 Верховная Рада Украины приняла 21 мая 2024 года.

Его авторами являются глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и 11 народных депутатов.

Что предусматривает закон об "автогражданке"

Законом вносятся следующие изменения:

постепенно будут повышены размеры страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) до размеров, установленных в странах Европейского Союза, также закрепится скорейшее осуществление гарантийных выплат потерпевшим за страховщиков-банкротов (60 дней).

расширение возможности проверки наличия полиса ОСГПО, в частности, Национальной полицией в случаях надзора за дорожным движением (в частности, путем автофиксации), Государственной пограничной службой Украины в местах осуществления пограничного контроля независимо от принадлежности и места регистрации транспортного средства. "Укртрансбезопасность" теперь будет проверять наличие "автогражданки" при осуществлении государственного надзора (контроля).

вводится свободное ценообразование договоров страхования, то есть страховые компании получают право самостоятельно устанавливать цены по соответствующему страховому продукту и индивидуально для каждого клиента. Это позволит рыночным методом предоставлять более качественные услуги для конечных потребителей. Новацией также является отмена франшизы в договорах ОСГПО.

изменятся условия для льготной категории граждан путем введения 50% скидки на один полис ОСГПОдля всех категорий льготников.

вводится прямое урегулирование убытков для всех страховых компаний, осуществляющих ОСГПО. Такая система позволяет более эффективно проводить расчеты страхового возмещения.

начисление страховой выплаты будет производиться без учета износа автомобиля. К тому же страховые компании будут стимулировать клиентов к проведению выплат на СТО.

После введения закона в действие страховщик обязан предоставить три варианта СТО в пределах 150 км от места жительства потерпевшего. Если ТС "по гарантии", то по требованию потерпевшего должен быть определен авторизованный сервисный центр соответствующего производителя. В случае отказа потерпевшего от осуществления оплаты на СТО, такую выплату осуществляет страховщик или МТСБУ на банковский (платежный) счет потерпевшего лица.

закон отменяет лимит страхового возмещения по "европротоколу", который составляет 80 тыс. грн. Теперь он будет в пределах страховой суммы, если НБУ не установит максимальные размеры выплаты.

Согласно переходным положениям к закону, все вышеперечисленные нормы вступают в силу с 1 января 2025 года.

"Бочка меда" для пострадавших в ДТП и "ложка дегтя" для рынка

По мнению экспертов рынка, новый закон содержит как "бочку меда" для участников дорожного движения, так и "ложку дегтя" для страховщиков ОСГПО и их объединения - МТСБУ.

Сначала о положительных моментах. Законопроект расшивает ряд узких мест, которые годами создавали проблемы для пострадавших в ДТП, а именно сроки получения пострадавшими в ДТП страхового возмещения должны значительно сократиться: от нескольких лет, как это происходит сейчас, до нескольких месяцев.

Среди других положительных новаций, закрепленных в новом законе: постепенное увеличение страховых сумм (максимальных страховых выплат) до размеров, установленных в странах Европейского союза; сокращение сроков выплат, введение прямого урегулирования во всех случаях дорожно-транспортных происшествий и отказ от франшизы.

Но негативные последствия ожидают страховщиков и само МТСБУ: спорными нормами в новом законе участники рынка считают вопросы корпоративного управления Бюро. Текущие требования законопроекта сделают украинское Бюро едва ли не самым зарегулированным среди аналогичных европейских структур.

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