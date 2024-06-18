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Зеленский подписал закон об "автогражданке": что изменится?
Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня подписал закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСГПО), который Верховная Рада приняла в целом 21 мая 2024 года.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сайт парламента.
Напомним, во втором чтении законопроект №8300 Верховная Рада Украины приняла 21 мая 2024 года.
Его авторами являются глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и 11 народных депутатов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Что предусматривает закон об "автогражданке"
Законом вносятся следующие изменения:
- постепенно будут повышены размеры страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) до размеров, установленных в странах Европейского Союза, также закрепится скорейшее осуществление гарантийных выплат потерпевшим за страховщиков-банкротов (60 дней).
- расширение возможности проверки наличия полиса ОСГПО, в частности, Национальной полицией в случаях надзора за дорожным движением (в частности, путем автофиксации), Государственной пограничной службой Украины в местах осуществления пограничного контроля независимо от принадлежности и места регистрации транспортного средства. "Укртрансбезопасность" теперь будет проверять наличие "автогражданки" при осуществлении государственного надзора (контроля).
- вводится свободное ценообразование договоров страхования, то есть страховые компании получают право самостоятельно устанавливать цены по соответствующему страховому продукту и индивидуально для каждого клиента. Это позволит рыночным методом предоставлять более качественные услуги для конечных потребителей. Новацией также является отмена франшизы в договорах ОСГПО.
- изменятся условия для льготной категории граждан путем введения 50% скидки на один полис ОСГПОдля всех категорий льготников.
- вводится прямое урегулирование убытков для всех страховых компаний, осуществляющих ОСГПО. Такая система позволяет более эффективно проводить расчеты страхового возмещения.
- начисление страховой выплаты будет производиться без учета износа автомобиля. К тому же страховые компании будут стимулировать клиентов к проведению выплат на СТО.
- После введения закона в действие страховщик обязан предоставить три варианта СТО в пределах 150 км от места жительства потерпевшего. Если ТС "по гарантии", то по требованию потерпевшего должен быть определен авторизованный сервисный центр соответствующего производителя. В случае отказа потерпевшего от осуществления оплаты на СТО, такую выплату осуществляет страховщик или МТСБУ на банковский (платежный) счет потерпевшего лица.
- закон отменяет лимит страхового возмещения по "европротоколу", который составляет 80 тыс. грн. Теперь он будет в пределах страховой суммы, если НБУ не установит максимальные размеры выплаты.
Согласно переходным положениям к закону, все вышеперечисленные нормы вступают в силу с 1 января 2025 года.
"Бочка меда" для пострадавших в ДТП и "ложка дегтя" для рынка
По мнению экспертов рынка, новый закон содержит как "бочку меда" для участников дорожного движения, так и "ложку дегтя" для страховщиков ОСГПО и их объединения - МТСБУ.
Сначала о положительных моментах. Законопроект расшивает ряд узких мест, которые годами создавали проблемы для пострадавших в ДТП, а именно сроки получения пострадавшими в ДТП страхового возмещения должны значительно сократиться: от нескольких лет, как это происходит сейчас, до нескольких месяцев.
Среди других положительных новаций, закрепленных в новом законе: постепенное увеличение страховых сумм (максимальных страховых выплат) до размеров, установленных в странах Европейского союза; сокращение сроков выплат, введение прямого урегулирования во всех случаях дорожно-транспортных происшествий и отказ от франшизы.
Но негативные последствия ожидают страховщиков и само МТСБУ: спорными нормами в новом законе участники рынка считают вопросы корпоративного управления Бюро. Текущие требования законопроекта сделают украинское Бюро едва ли не самым зарегулированным среди аналогичных европейских структур.
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