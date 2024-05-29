За январь-апрель 2024 года сумма страхового возмещения пострадавшим в ДТП выросла на треть

За первые четыре месяца 2024 года украинские страховщики уплатили на треть больше возмещений пострадавшим в ДТП, чем за аналогичный период 2023 года.

Об этом сообщило Моторное транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ).

"За январь-апрель 2024 года украинские страховые компании выплатили пострадавшим в ДТП 1 590,5 млн грн страхового возмещения, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Так, самая большая сумма пришлась на категорию выплат за ущерб причиненный имуществу – 1 119,5 млн грн (+39.6% по сравнению с 2023 годом).

Инфографика: МТСБУ

Выплаты пострадавшим в ДТП, оформленном с помощью Европротокола, составляют 308,5 млн грн (+24% по сравнению с прошлым годом).

ТОП-5 страховых компаний по сумме страховых выплат за январь-апрель 2024 года:

СГ "ТАС" – 220,5 млн грн;

ПАО "НАСК "ОРАНТА" – 163,3 млн грн;

ЧАО "УСК "КНЯЖАЯ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУПП" - 114,7 млн грн;

ПЗУ Украина – 104,7 млн грн;

ПАО "СК "УСГ" – 94 млн грн.

Добавим, что в течение апреля МТСБУ произвело 862 регламентные выплаты из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 44,6 миллиона гривен.

Напомним, за первый квартал 2024 года украинские страховые компании заключили почти 1,7 миллиона договоров ОСАГО, что на 5,02% больше аналогичного периода 2023 года. В то же время, общая сумма начисленных страховых платежей за этот период составляет 2,1 миллиарда гривен, что на 26,2% больше аналогичного периода прошлого года.

Важно отметить, что водители стали чаще использовать Европротокол при оформлении случаев ДТП. По сравнению с 1 кварталом 2023 года на 4% увеличилось количество урегулированных требований с использованием Европротокола. С начала года с помощью этого инструмента страховыми компаниями урегулировано 13 206 случаев дорожных аварий и уплачено пострадавшим 237,8 млн. грн. компенсаций.

Вместе с тем за январь-март 2024 года украинские водители заключили более 341 тысяч договоров международного страхования "Зеленая карта", что на 8,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда количество договоров составляло 374 тысячи.

Одной из причин уменьшения количества заключенных договоров стало изменение условий нахождения транспортных средств с украинской регистрацией в некоторых странах Европы. Это вынудило украинских водителей переоформлять свои авто на локальную регистрацию с использованием услуг иностранных страховых компаний.

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