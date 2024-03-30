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Число ДТП, урегулированных без обращения в полицию, в январе-феврале выросло на 8,5%
По данным Нацполиции, за январь-февраль 2024 года количество случаев ДТП, оформленных с помощью Европротокола, выросло на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 8 987 случаев.
Об этом сообщило Моторное транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ).
Отмечается, что по данным Национальной полиции за февраль 2024 года произошло 2829 дорожно-транспортных происшествий в Украине. Наибольшее количество ДТП – в Днепропетровской, Львовской, Киевской областях и в городе Киев. При этом количество дорожных аварий уменьшилось на 7,1% по сравнению с февралем 2023 года.
Одной из причин уменьшения фиксаций случаев ДТП стало использование водителями Европротокола. За январь-февраль 2024 года количество случаев ДТП, оформленных с помощью Европротокола, возросло на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 8 987 случаев.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Что такое Европротокол и как им воспользоваться
Европротокол – это специальный бланк сообщения о ДТП, который заполняется водителями самостоятельно без вызова полиции и уплаты штрафов за нарушение ПДД. Тем не менее, он вместе с заявлением о страховом возмещении является полноценным юридическим основанием для получения страхового возмещения.
Важно, что за такое оформление водители освобождаются от административной ответственности: у них не изымается водительское удостоверение, материалы дела не направляются в суд, штраф за нарушение ПДД не налагается.
Однако существуют определенные условия, когда его можно использовать:
- Нет пострадавших или погибших;
- Оба водителя имеют действующие договоры ОСАГО;
- Согласие водителей об обстоятельствах совершения ДТП;
- У водителей отсутствуют признаки алкогольного или наркотического опьянения или того, что они находятся под влиянием лекарственных препаратов.
Оформить ДТП с помощью Европротокола можно в двух формах:
- бумажной – на специальном бланке, который выдает страховая компания при заключении договора;
- электронной – с помощью сервиса МТСБУ, который доступен по ссылке.
Основные причины ДТП в Украине
В "Опендатаботе" отмечают, что почти половина аварий в Украине происходит из-за превышения безопасной скорости - 42%.
В топе причин ДТП также нарушение правил маневрирования (18%) и нарушение правил проезда пешеходных переходов (9%).
Также аналитики обращают внимание, что количество ДТП, произошедших по вине детей, стабильно растет.
"Так, уже 33 таких аварии произошли за 2 месяца 2024-го. Это вдвое больше, чем за соответствующий период 2021 года — 14 ДТП", - подчеркивают они.
По данным "Опендатабота", Днепропетровщина неизменно остается лидером по количеству ДТП - 290 ДТП. В тройку антилидеров попали также Львовщина - 247 аварий с пострадавшими и Киев - 241 ДТП.
Напомним, более 19 тысяч ДТП с травмированными и погибшими были зафиксированы в Украине за десять месяцев 2023 года. Самая распространенная причина дорожных инцидентов – превышение безопасной скорости.
Фото: ua.depositphotos.com