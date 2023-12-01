Более 19 тысяч ДТП зафиксировали в Украине в 2023 году: антирейтинг самых аварийных областей

Более 19 тысяч ДТП с травмированными и погибшими были зафиксированы в Украине за десять месяцев 2023 года. Самая распространенная причина дорожных инцидентов – превышение безопасной скорости. В антирейтинг аварийности на дорогах попали Днепропетровщина, Львовщина и Киевщина.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что 19743 ДТП с погибшими и/или травмированными произошло в Украине за 10 месяцев 2023 года. 2 492 человека погибли в результате этих ДТП, а еще 24 774 - получили травмы.

Антирейтинг наиболее аварийных областей Украины

Больше ДТП с травмированными и погибшими зафиксировано в:

Днепропетровской области - 1775

Львовской области - 1697

Киевской области - 1631 ДТП.

"Существеннее всего увеличилось ДТП с травмированными и/или погибшими на Волыни — +39%. Это почти в 1,4 раза больше, чем за соответствующий период 2021-го. Также заметно выросло количество аварий в Черновицкой (+27%) и Кировоградской (+26%) областях. На Тернопольщине и Харьковщине аварий наоборот замешало: на 11% и 10% соответственно", - отметили в "Опендатабот".

Топ причин ДТП в 2023 году

По данным аналитиков, в подавляющем большинстве случаев – 38,5% – ДТП происходят из-за превышения скорости.

Вторая по распространенности причина аварий в Украине – это нарушение правил маневрирования (22,5%). ⅔ смерти в ДТП происходят именно по этим причинам.

ДТП по вине детей

Как сообщают в "Опендатабот", в 2023 году существенно возросло количество аварий с участием детей - на 10% по сравнению с соответствующим периодом в 2021 году.

"Зато ДТП, которые, по данным Патрульной полиции, произошли по вине детей, увеличилось в 1,5 раза. В таких авариях в этом году уже погибло вдвое больше и травмировано в 2,3 раза больше детей, чем в соответствующем периоде 2021 года", - подчеркнули аналитики.

Они отмечают, что Львовщина остается антилидером — 83 таких ДТП, а Киевская и Винницкая области отличаются высоким ростом — в 3,8 и 3 раза соответственно.

Напомним, с января по май 2023 года в Украине правоохранители оформили на пешеходов 71,3 тысячи протоколов за нарушение ПДД. В то же время за весь 2022 год было зафиксировано 86,3 тысяч таких нарушений ПДД.

Также за последние четыре года четверо водителей электросамокатов понесли ответственность за нарушение ПДД (ст. 291 УК Украины). Суд наказывал их штрафами или лишением свободы до 2 лет с "условным" сроком.